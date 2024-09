HONGKONG (IT-Times) - Die unter anderem in den USA und Hongkong notierten Aktien chinesischer Technologiekonzerne konnten am Dienstag in den USA deutlich zulegen, nachdem Zinssenkungsphantasien aufkamen. Beijing will mit einem Konjunkturprogramm den gebeutelten heimischen Aktienmarkt unterstützen. China...

Den vollständigen Artikel lesen ...