YULIN, China, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 13. bis 15. September hat in der Stadt Yulin im Westen Chinas die 18. internationale Ausstellung für Kohle und hochwertige Energiechemikalien stattgefunden, die gemeinsam vom Stadtkomitee von Yulin, der Volksregierung der Stadt Yulin und dem Provinzrat von Shaanxi für die Förderung des internationalen Handels veranstaltet wurde. Über 800 Unternehmen aus mehr als zehn Ländern und Regionen, darunter Deutschland, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, nahmen an der Messe teil und konzentrierten sich auf Kernthemen wie High-End-Energiechemie, intelligente Digitalisierung, neue Energien und Materialien, Großgeräte usw.



Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

Die diesjährige Yulin International Coal and High-End Energy Chemicals Industry Expo unterstrich die Konzepte der Ökologisierung, Intelligenz und Digitalisierung in ihrem Ausstellungslayout, indem sie sechs Hauptausstellungsbereiche eingerichtet hatte, darunter High-End-Energie und Chemie, intelligente Digitaltechnik, Großgeräte, neue Energie und Materialien, umfassendes Image und internationale Ausstellungsbereiche. Sie hatte auch koreanische und indonesische Pavillons in Form von Länderpavillons mit einer Gesamtausstellungsfläche von 85.000 Quadratmetern eingerichtet, was einen Zuwachs von 25.000 Quadratmetern im Vergleich zu 2023 bedeutet. Die Ausstellungsfläche, die Zahl der teilnehmenden Unternehmen und die Zahl der Aussteller haben einen neuen Höchststand in der Geschichte erreicht.

Die diesjährige Coal Expo hatte sich zum Ziel gesetzt, eine Dialog- und Kommunikationsplattform für viele Interessenvertreter wie Regierungen, Branchenorganisationen, Unternehmen, Universitäten, wissenschaftliche Forschungsinstitute usw. zu schaffen, die sich auf hochwertige Energie, grüne Transformation, kohlenstoffarme Entwicklung, ökologische Wiederherstellung und andere Inhalte konzentriert. Es fanden auch besondere Aktivitäten statt, darunter die Eröffnungszeremonie der Expo und der internationale Innovations- und Entwicklungsaustausch für die kohlenstoffintensive Industrie 2024.

Während der Expo wurden insgesamt 26 Projekte unterzeichnet, darunter 13 Vertragsprojekte und 13 Vereinbarungsprojekte, die ein Investitionsvolumen von 27,876 Mrd. Yuan anziehen. Die ausstellenden Unternehmen knüpften über verschiedene Kanäle Kontakte zu lokalen Partnern. Das Transaktionsvolumen für die Beschaffung verschiedener großer Bergbaumaschinen und intelligenter Produktionsanlagen vor Ort erreichte 960 Mio. Yuan.

Gegenwärtig konzentriert sich die Welt auf die "Dual Carbon"-Strategie. China beschleunigt aktiv die Umwandlung und Modernisierung der Energie- und Chemieindustrie. Als wichtiger Energie- und Chemiestandort in China verfügt Yulin über einzigartige natürliche Ressourcen. Die prognostizierten Kohlereserven belaufen sich auf 280 Mrd. Tonnen, was einem Fünftel der chinesischen Reserven entspricht.

Zhang Shengli, Bürgermeister von Yulin, erwähnte, dass Yulin den Aufbau einer Innovations-Demonstrationszone für die Energiewende als wichtigsten Ausgangspunkt für die Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung ansieht, indem es an der Führung der wissenschaftlichen und technologischen Innovation festhält und die tiefe Integration der Innovationskette, der industriellen Kette, der Talentkette und der Kapitalkette fördert und eine wissenschaftliche Forschungs- und Innovationsbasis, eine Demonstrationsbasis für die Industrialisierung und eine Basis für die Integration von Wissenschaft, Bildung und Industrie schafft. Es werden auch Anstrengungen unternommen, um die Integration mehrerer Energieträger als Hauptlinie zu verfolgen, den Aufbau eines neuen Energiesystems zu beschleunigen und die Umsetzung der "Dual Carbon"-Strategie zu erleichtern.

Zhang Shengli sagte, die Yulin Coal Expo sei zu einer Plattform für die Öffnung nach außen geworden, zu einer Plattform für Austausch und Zusammenarbeit und zu einer Plattform, auf der neue Technologien, neue Ausrüstungen und neue Konzepte um die Wette strahlen.

Quelle: Volksregierung der Stadt Yulin