Das Instrument AKN JP3102000001 AISIN CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 27.09.2024

The instrument AKN JP3102000001 AISIN CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.09.2024 and ex capital adjustment on 27.09.2024

