Deemah AlYahya, Generalsekretärin der Digital Cooperation Organization (DCO), sagte in einer Rede auf dem Summit of the Future, der während der UNGA79 in New York stattfand, dass "die digitale Kluft, mit der die Welt heute konfrontiert ist, vielschichtig ist und Lücken in der digitalen Intelligenz, den Computerfähigkeiten, dem Geschlecht und den Fähigkeiten umfasst".

In ihrer Rede, die sie nach der Verabschiedung des "Paktes für die Zukunft" und des "Global Digital Compact" durch die UN-Generalversammlung hielt, warnte AlYahya: "Die Kluft zwischen KI und Informatik stellt ein erhebliches Hindernis dar, da einige Nationen bei der KI-Innovation und -Einführung schnell voranschreiten, während andere Mühe haben, Schritt zu halten."

"Gleichzeitig schränkt die digitale Geschlechterkluft weiterhin den Zugang von Frauen zu Technologie und Möglichkeiten ein, und die Qualifikationskluft führt dazu, dass viele Menschen nicht über die digitalen Kompetenzen verfügen, die für den Erfolg in einer sich schnell entwickelnden Wirtschaft unerlässlich sind. Wenn wir diese miteinander verbundenen Herausforderungen nicht angehen, riskieren wir, ganze Gemeinschaften zurückzulassen."

AlYahya lobte den Global Digital Compact, der "einen ehrgeizigen Fahrplan für eine integrative, offene, nachhaltige, faire, sichere und geschützte digitale Zukunft für alle aufstellt", und betonte: "Es ist eine kühne Vision, aber die eigentliche Herausforderung besteht darin, diese Ziele, Grundsätze, Vorgaben und Verpflichtungen in die Tat umzusetzen, insbesondere im Hinblick auf unser Streben nach Erreichung der SDGs."

AlYahya betonte, dass "der DCO auf dem Summit of the Future stolz den Digital Economy Navigator (DEN) vorstellte, ein innovatives Tool, das detaillierte Einblicke in die Leistung der digitalen Wirtschaft in 50 Ländern bietet. Diese Initiative ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie wir die Prinzipien des Global Digital Compact in die Tat umsetzen."

Sie erklärte, dass "der DEN zwar eine wichtige Ressource ist, aber nur der Anfang. Im Sinne eines vernetzten Multilateralismus müssen wir gemeinsame Anstrengungen zur Erreichung der ehrgeizigen Ziele und Verpflichtungen der GDC fördern. Ich rufe alle Länder, Organisationen und Einzelpersonen auf, sich an diesem wichtigen Unterfangen zu beteiligen."

Der Digital Economy Navigator (DEN) bewertet die Leistung der digitalen Wirtschaft anhand von drei sich überschneidenden Dimensionen: Digitale Wegbereiter, digitales Geschäft und digitale Gesellschaft. Innerhalb dieser Dimensionen fassen 10 Säulen die wichtigsten Aspekte der digitalen Wirtschaft der Länder und der Nutzung digitaler Technologien zusammen und stützen sich dabei auf 102 Indikatoren, die aus angesehenen sekundären Datenquellen stammen, sowie auf proprietäre Umfragedaten von mehr als 27.000 Teilnehmern aus den 50 Ländern.

Zusätzlich zur Einführung des DEN unterzeichnete DCO am Rande der UNGA eine Vereinbarung mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), um die digitale Zusammenarbeit zu verbessern und die digitale Transformation weltweit zu beschleunigen und so die Bemühungen zur Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu unterstützen.

Es wurde auch eine Absichtserklärung mit der Liga der Arabischen Staaten (LAS) unterzeichnet, um die integrative und nachhaltige digitale Wirtschaft zu beschleunigen, die Beziehungen zu verbessern und Erfahrungen und Wissen auszutauschen sowie den Prozess der digitalen Transformation und wirtschaftlichen Entwicklung zu beschleunigen.

