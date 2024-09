McDonald's hat kürzlich eine Erhöhung seiner vierteljährlichen Bardividende um 6% auf 1,77 US-Dollar pro Aktie angekündigt. Dies spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in seine Wachstumsstrategie wider, trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen. Die Fast-Food-Kette, die weltweit über 40.000 Filialen in mehr als 100 Ländern betreibt, setzt damit ihre langjährige Tradition der Kapitalrückführung an die Aktionäre fort. Seit der ersten Dividendenzahlung im Jahr 1976 hat McDonald's die Ausschüttung nun 48 Jahre in Folge erhöht.

Aktienperformance und Ausblick

Die Aktie des Unternehmens zeigte sich in letzter Zeit robust und schloss kürzlich bei 300,47 US-Dollar, was einer leichten Steigerung entspricht. Im vergangenen Monat konnte die Aktie um 3,67% zulegen und übertraf damit die Performance des S&P 500. Analysten erwarten für das kommende Quartal einen leichten Rückgang des Gewinns pro Aktie, prognostizieren jedoch einen Anstieg des Umsatzes. Trotz der positiven Dividendennachricht bewerten einige Analysten die Aktie derzeit zurückhaltend.

