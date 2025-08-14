Letztes Jahr musste die W&W-Gruppe zum Halbjahr ihre Prognose für den Jahresüberschuss herunterschrauben, bedingt durch das Sturmtief Orinoco. Doch die Gruppe hat nun ihre Halbjahresbilanz für 2025 veröffentlicht - und dabei erfreuliche Nachrichten mitteilen können. Frohe Botschaft bei der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W): Die Unternehmensgruppe hat ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 absolviert. Das Konzernergebnis nach dem IFRS-Rechnungslegungsstandard stieg auf 91 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact