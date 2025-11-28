Im Laufe des ersten Quartals 2026 übernimmt Alexander Hauser die Sprecherfunktion in der Geschäftsführung der W&W Asset Management GmbH, teilt das Unternehmen mit. Die Geschäftsführung besteht außerdem aus Kathrin Vogels und Marlies Wiest-Jetter. Die W&W-Gruppe hat bekannt gegeben, ihr Asset Management stärken zu wollen. Aufgrund zunehmender Bedeutung der Kapitalanlage für den Konzern sowie wachsender Unsicherheiten an den internationalen Finanzmärkten wird es dort personelle Änderungen im Asset-Management-Team ...Den vollständigen Artikel lesen ...
