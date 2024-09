Neue Monetarisierungsressourcen und APIs unterstützen Entwickler bei der Erstellung von Apps und Integrationen, die das Angebot von Canva im Bereich KI-Plattformen und Arbeitsplätze stärken

Canva, die weltweit einzige All-in-One-Plattform für visuelle Kommunikation, hat heute im Rahmen seiner Vision, die weltweit anschlussfähigste Designplattform zu schaffen, Updates für seine wachsende Canva-Entwickler-Community vorgestellt.

Auf der zweiten jährlichen Canva Extend-Konferenz des Unternehmens in San Francisco stellte Canva mehrere neue APIs, die Monetarisierung durch ein Premium-Apps-Programm und zusätzliche Tools vor, die Entwicklern dabei helfen sollen, ihre Geschäftsaktivitäten zu skalieren.

Innerhalb eines Jahres ist die Entwickler-Community von Canva auf Mitglieder aus 122 Ländern angewachsen und hat zu einem Marktplatz mit 300 Apps beigetragen, Tendenz steigend. Diese Apps wurden seit dem Start des Canva-Entwicklerprogramms im Juni 2023 eine Milliarde Mal genutzt. Die Nutzung der Canva-Plattform bietet Entwicklern eine einfache Möglichkeit, ihre App den 190 Millionen monatlich aktiven Canva-Nutzern zur Verfügung zu stellen, die wiederum vom Zugang zu neuen Technologien profitieren, um ihre Ziele zu erreichen.

"Unsere Vision ist es, die interoperabelste Arbeitsplattform durch Apps und Integrationen zu schaffen und gleichzeitig eine lohnende Erfahrung für die Entwickler zu bieten, die sie erstellen", sagte Anwar Haneef, General Manager und Head of Ecosystem bei Canva. "In Zusammenarbeit mit Entwicklern aus aller Welt haben wir Hunderte von KI- und Designfunktionen eingeführt und skalieren Canva schneller als je zuvor. Wir freuen uns sehr darauf, in den kommenden Jahren gemeinsam weiter zu wachsen."

Canva bietet App-Entwicklern Mehrwert und Wachstumschancen

Nutzer aus den unterschiedlichsten Berufen und Organisationen nutzen bereits Apps auf Canva, um die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen, die Bearbeitung zu verbessern und neue Inspiration zu finden.

Die heutigen Updates erweitern die Möglichkeiten, was auf Canva erstellt werden kann, und machen es für Benutzer einfacher, Apps zu entdecken:

Monetarisierung Mit dem Premium-Apps-Programm können berechtigte Entwickler Premium-Funktionen in ihre Apps integrieren und werden für diese Funktionen auf der Grundlage der Interaktion bezahlt.

Mit dem Premium-Apps-Programm können berechtigte Entwickler Premium-Funktionen in ihre Apps integrieren und werden für diese Funktionen auf der Grundlage der Interaktion bezahlt. Übersetzungsdienstleistungen - Canva übersetzt App-Inhalte, um Entwicklern dabei zu helfen, ihre globale Nutzerbasis zu erreichen kostenlos.

Canva übersetzt App-Inhalte, um Entwicklern dabei zu helfen, ihre globale Nutzerbasis zu erreichen kostenlos. Einfachere App-Erkennung Apps werden nun neben den eigenen Bearbeitungstools von Canva auf der Registerkarte Text, der Registerkarte Elemente, im Fotoeditor, in Canva Docs und an weiteren Stellen der Plattform angezeigt. Dadurch können Benutzer leichter die Apps finden, die für ihre Arbeit am relevantesten sind.

Apps werden nun neben den eigenen Bearbeitungstools von Canva auf der Registerkarte Text, der Registerkarte Elemente, im Fotoeditor, in Canva Docs und an weiteren Stellen der Plattform angezeigt. Dadurch können Benutzer leichter die Apps finden, die für ihre Arbeit am relevantesten sind. Neue App-APIs Canva erweitert sein Canva Apps SDK um eine neue Reihe von Funktionen: Content Query API - ermöglicht es Apps, Text zu lesen und zu aktualisieren, und eröffnet Möglichkeiten für Übersetzungs-Apps, KI-Assistenten für Dokumente, Schreibassistenten und vieles mehr. Design Editing API (Beta) macht die Automatisierung von Design und Layout einfach, z. B. für eine App, die Elemente in einem einfachen Design basierend auf Eingabeaufforderungen hinzufügt oder ändert. Tables API - Apps können Tabellen mit Inhalten zu Designs hinzufügen. Authentication API - vereinfacht die Authentifizierung für Apps und erleichtert die Implementierung des branchenüblichen OAuth-Protokolls.

Canva erweitert sein Canva Apps SDK um eine neue Reihe von Funktionen:

Zusätzlich zu APIs und Monetarisierungsmöglichkeiten haben Canva-Entwickler Zugriff auf Ressourcen, die von der App-Gestaltung bis zur Unterstützung bei der Markteinführung reichen.

"Da so viele Marketingfachleute Canva verwenden, um organische und bezahlte Medieninhalte für Meta zu erstellen, wollten wir eine App entwickeln, die es ihnen ermöglicht, die kreativen Best Practices von Meta nahtlos anzuwenden. Wir haben bei der Gestaltung, Entwicklung und Markteinführung der Meta Design Check-App, die den kreativen Prozess für unsere Benutzer wirklich vereinfacht, Hand in Hand mit Canva zusammengearbeitet", sagte Cecilia LV, Strategic Partnerships Lead bei Meta.

Ein wachsendes KI-Ökosystem

Nach der Übernahme von Leonardo.Ai durch Canva im Juli kündigte Canva außerdem an, dass Entwickler Zugang zu Leonardos APIs beantragen und eine erste Gutschrift für die Erstellung ihrer App erhalten können.

Apps und Integrationen sind zum Kernstück der KI-Strategie von Canva geworden, und mehr als die Hälfte der Angebote im Canva Apps Marketplace sind KI-gestützt. KI-Entwickler finden auf Canva ein begeistertes Publikum. Zum Beispiel konnte DeepReel im ersten Monat auf Canva die Zahl der Neuanmeldungen um mehr als das Zehnfache steigern, und Krikey 3D AI Animation verzeichnete am Tag nach dem Start ihrer App auf Canva einen 23-fachen Anstieg des Website-Traffics.

Connect-APIs und neue Salesforce-Integrationen zeigen die Leistungsfähigkeit eines anpassbaren Workflows

Seit ihrer Einführung im Juni dieses Jahres nutzen Organisationen die Connect-APIs von Canva, um Canva in ihre Arbeitsabläufe oder Produkte einzubetten, wobei sich mehr als 300 Connect-API-Integrationen in der aktiven Entwicklung befinden.

Letzte Woche stellte Canva Canva for Salesforce vor, eine Reihe von Integrationen, die auf Connect-APIs basieren und benutzerdefinierte Datensätze in Assets umwandeln, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Vertriebsteams können mit einem einzigen Klick markenbezogene Canva-Vorlagen mit Informationen zu Verkaufschancen oder Kunden aus Salesforce befüllen und auch Diagramme mit Dateneingaben aus Salesforce erstellen. Durch die Automatisierung der Erstellung benutzerdefinierter Präsentationen und Pitch-Assets können sich die Verkaufsteams besser auf die Strategie und den Geschäftsabschluss konzentrieren.

Salesforce ist eine von mehreren Arbeitsplattformen, die auf Canva aufbauen und sich Apps von Amazon Ads, Meta und Google Ads anschließen. Connect-APIs verbinden Canva auch mit Cloud-Integrationsplattformen (iPaaS) wie Workato, Zapier und Make.

Entwicklerinitiativen unterstützen das Unternehmenswachstum von Canva

Die heutigen Ankündigungen folgen auf die Einführung von Canva Enterprise im Mai 2024, das Organisationen mehr Kontrolle darüber gibt, wie ihre Teams Canva nutzen. Die Hinzufügung neuer APIs und Entwicklerressourcen erleichtert es Teams, auf wichtige Daten zuzugreifen und Canva zusammen mit anderen wichtigen Arbeitsplatz-Tools zu verwenden. Canva wird mittlerweile von 95 der Fortune-500-Unternehmen genutzt und hat die Marke von 190 Millionen Nutzern und 2,3 Mrd. USD Umsatz überschritten.

Über Canva

Canva wurde 2013 gegründet und ist eine kostenlose Online-Plattform für visuelle Kommunikation und Zusammenarbeit, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, allen Menschen auf der Welt die Möglichkeit zu geben, zu gestalten. Mit einer einfachen Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche und einer riesigen Auswahl an Vorlagen, die von Präsentationen, Dokumenten, Websites, Social-Media-Grafiken, Postern, Kleidung bis hin zu Videos reichen, sowie einer riesigen Bibliothek von Schriftarten, Stockfotografien, Illustrationen, Videomaterial und Audioclips kann jeder eine Idee umsetzen und etwas Schönes schaffen.

Salesforce und andere gehören zu den Marken von Salesforce, Inc.

