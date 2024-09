Die Volkswagen AG steht vor turbulenten Zeiten, während die Tarifverhandlungen mit der IG Metall unter dem Schatten massiver Proteste beginnen. Tausende Beschäftigte verschiedener Standorte demonstrierten lautstark gegen die geplanten Sparmaßnahmen des Konzerns. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von sieben Prozent und lehnt Werksschließungen kategorisch ab. VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel betonte die Notwendigkeit einer Restrukturierung, während die IG Metall auf Beschäftigungssicherung pocht.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die angespannte Situation spiegelt sich auch im Börsengeschehen wider. Die VW-Vorzugsaktie verzeichnete einen Rückgang von 0,8 Prozent auf 93,52 EUR. Analysten sehen jedoch Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 125,10 EUR an. Trotz der aktuellen Herausforderungen erwarten Experten für das laufende Jahr einen Gewinn von 27,22 EUR je Aktie, was das Vertrauen in die langfristige Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

