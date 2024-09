Leipzig (ots) -Nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen kommen am 26. September und am 1. Oktober erstmals die neuen Landtage in Thüringen und Sachsen zu ihren konstituierenden Sitzungen und zur Wahl der neuen Landtagspräsidenten zusammen. Der MDR wird von beiden Terminen im Livestream auf mdr.de berichten - ab 11.50 Uhr aus Erfurt und am 1. Oktober, 10.55 Uhr aus dem Sächsischen Landtag in Dresden. Vertiefende Analysen und Informationen gibt es zudem im Netz und in den sozialen Netzwerken. Neue Zahlen zum Thema gibt es auch von der "MDR fragt"-Community.Der neue Thüringer Landtag kommt am Donnerstag, 26. September, um 12 Uhr, zu seiner ersten Sitzung zusammen. Dorothea Marx (Ex-Landtags-Vizepräsidentin) und Andreas Kehrer (MDR THÜRINGEN) kommentieren den Livestream der Sitzung auf mdr.de. Auch auf Facebook kann der Stream verfolgt werden. Ein Live-Ticker, digitale Hintergrundinformationen, Beiträge in den sozialen Netzwerken sowie begleitende FAQs ordnen zudem das Geschehen für die MDR-Nutzerinnen und -Nutzer ein. Im MDR-Fernsehen informiert u.a. ab 19.00 Uhr das "MDR THÜRINGEN JOURNAL". Ab Sitzungsbeginn berichten Reporterinnen und Reporter bei "MDR THÜRINGEN - Das Radio". Es gibt Liveschalten aus dem Landtag sowie Beiträge und Kollegengespräche. Darüber hinaus informiert die Sendung "Das Fazit vom Tage" ab 18 Uhr ausführlich über die konstituierende Sitzung des Thüringer Landtags.Ebenso wird MDR SACHSEN die konstituierende Sitzung am 1. Oktober im Sächsischen Landtag auf mdr.de komplett live übertragen. Das beinhaltet neben der Wahl des Landtagspräsidenten auch die Wahl der stellvertretenden Landtagspräsidenten. Moderiert wird der Video-Livestream von MDR SACHSEN-Landespolitikredakteur Daniel Schrödel, der mit Andrea Dombois, Ex-Landtags-Vizepräsidentin, das Geschehen einordnet. Der Audio-Stream wird auch auf DAB+ (MDR SACHSEN EXTRA) live übertragen. MDR SACHSEN - Das Sachsenradio, MDR SACHSENSPIEGEL, MDR AKTUELL, Tagesschau und ARD-Mittagsmagazin informieren ausführlich über die konstituierende Sitzung.MDRfragt: Neuer Landtag, neue Regeln, alte Regierung?Anlässlich der ersten Landtagssitzungen in Erfurt und Dresden in neu gewählter Besetzung hat auch das Meinungsbarometer MDRfragt seine Mitglieder vorab befragt. Von den 17.000 beteiligten Personen (11.000 aus Sachsen und knapp 6.000 aus Thüringen) war in Sachsen eine Mehrheit der Befragten (59 Prozent) zuversichtlich, dass noch dieses Jahr eine neue Regierung steht; in Thüringen sind die Optimistinnen und Optimisten bei dieser Frage in der Minderheit (44 Prozent). Gleichzeitig findet es in beiden Freistaaten ein Großteil der MDRfragt-Gemeinschaft wichtig, dass es noch dieses Jahr eine neue Regierung gibt. Kommentare und Stimmen aus der MDRfragt-Gemeinschaft zu diesem Thema sowie alle Infos zu den Ergebnissen dieses nicht repräsentativen, aber aussagekräftigen Stimmungsbildes gibt es unter mdrfragt.de (https://www.mdr.de/nachrichten/mitmachen/mdrfragt/index.html)Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5873126