DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. September

=== 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (14:00 Earnings-Call) *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator September PROGNOSE: -21,3 Punkte zuvor: -22,0 Punkte 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:45 DE/Commerzbank AG, CFO Orlopp, Teilnahme an BofA Securities 29th Annual Financials CEO Conference 09:45 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), GDV-Versicherungstag, Berlin *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, Herbstgutachten, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August Geldmenge M3 PROGNOSE: +2,6% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vj *** 11:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Eröffnungsrede bei Konferenz zu Guide on Governance & Risk Culture *** 11:30 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag, Tag 1 *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: +9,8% gg Vm *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +3,0% gg Vq 2. Veröff.: +3,0% gg Vq 1. Quartal: +1,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,5% gg Vq 2. Veröff.: +2,5% gg Vq 1. Quartal: +3,1% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 223.000 zuvor: 219.000 15:00 DE/EZB-Generalversammlung *** 15:10 US/Fireside Chat, von Boston-Fed-Präsidentin Collins und Fed-Gouverneurin Kugler *** 15:15 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Mid-size Bank Coalition of America Board of Directors Workshop *** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung der 8. ESRB-Jahrestagung (15:45 Keynote EZB-Bankenaufsichtschefin Buch; 16:15 Panel mit EZB-Vizepräsident De Guindos) 16:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim AI & Data Summit und Quantum Summit, Berlin *** 16:30 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Roundtable mit Kommunalpolitikern in Columbus (Ohio) *** 19:00 US/Fireside Chat, von Fed Vize-Chairman Barr und Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari *** - DE/Thyssenkrupp AG, Aufsichtsratssitzung bei Thyssenkrupp Steel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

September 26, 2024 00:08 ET (04:08 GMT)

