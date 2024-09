Die jüngsten Entwicklungen bei Microsoft zeigen eine klare Fokussierung auf künstliche Intelligenz (KI) und deren Einfluss auf den Aktienkurs. Mit der Einführung von "Correction", einem KI-Tool zur Verbesserung von KI-generiertem Content, unterstreicht der Technologieriese seine Vorreiterrolle in diesem Bereich. Diese Innovation, die Teil der Azure AI-Plattform ist, zielt darauf ab, Fehlinformationen zu minimieren und die Qualität von KI-Ausgaben zu steigern. Der Markt reagierte positiv auf diese Neuigkeit, was sich in einem leichten Anstieg der Microsoft-Aktie auf 429,69 US-Dollar an der NASDAQ widerspiegelte. Analysten bleiben optimistisch und setzen ein durchschnittliches Kursziel von 475,75 US-Dollar pro Aktie, was das Vertrauen in das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht.

Herausforderungen im Cloud-Markt

Trotz der innovativen Vorstöße sieht sich Microsoft im Cloud-Geschäft zunehmend mit Wettbewerbsdruck konfrontiert. Ein bedeutender Konkurrent hat bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde wegen mutmaßlich wettbewerbswidriger Praktiken in Microsofts Cloud-Sparte eingereicht. Der Vorwurf lautet, dass Microsoft seine dominante Stellung bei Produkten wie Windows Server ausnutze, um Kunden durch restriktive Lizenzbedingungen und diskriminierende Preisgestaltung an die Azure-Plattform zu binden. Ungeachtet dieser Herausforderungen expandiert Microsoft global und plant die Errichtung eines neuen Entwicklungszentrums im Nahen Osten, das sich auf Cloud, Cybersicherheit und KI-Technologien konzentrieren wird.

