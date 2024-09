© Foto: Karl Thomas - picture alliance



Fast jeder bekannte Cloudbetreiber ist Kunde von Rubrik. Ein Qualitätsmerkmal, das Anleger selten finden. Allerdings kommt die Aktie seit ihrem Start an der Wall Street nicht wirklich aus dem Quark. Eine riesige Chance!Rubrik Inc. ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf Datenmanagement und Datensicherheit spezialisiert hat. Gegründet 2014 von Bipul Sinha, Arvind Jain, Soham Mazumdar und Arvind Nithrakashyap, bietet Rubrik eine umfassende Plattform für Cloud-Datenmanagement. Ihre Lösungen decken Datensicherung, Disaster Recovery, Archivierung sowie die Sicherung und Verwaltung von Daten in Multi-Cloud-Umgebungen ab. Ein besonderer Schwerpunkt von Rubrik liegt auf …