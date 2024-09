EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Die cyan AG erzielt im ersten Halbjahr 2024 ein Umsatzplus von 56 % und bestätigt das sehr dynamische Wachstum im Cybersecurity-Segment



26.09.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die cyan AG erzielt im ersten Halbjahr 2024 ein Umsatzplus von 56 % und bestätigt das sehr dynamische Wachstum im Cybersecurity-Segment

Starkes Endkundenwachstum als wesentlicher Treiber der Umsätze

Fortschritte bei der Verbesserung des EBITDA

Eintritt in neue Märkte

Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt München, 26. September 2024 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, hat heute den Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen hat große Fortschritte bei der Umsetzung der fokussierten Strategie im Cybersecurity Markt erzielt. Der Umsatz stieg um 56 % auf EUR 3,2 Mio. (H1 2023: EUR 2,1 Mio.). Dabei liegt die Quote der wiederkehrenden Umsätze aus Abonnements bei 95 %. Das operative Ergebnis EBITDA verbesserte sich auf EUR -1,1 Mio. (H1 2023: EUR -2,0 Mio.). Insbesondere die höheren Umsätze bei einer konstanten laufenden Kostenbasis machen sich positiv bemerkbar. Im Ergebnis sind zudem noch Einmaleffekte aus Beratungskosten für den Verkauf von i-new enthalten.



Thomas Kicker, CEO der cyan AG: "Die Halbjahreszahlen bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unser Strategieprogramm mit einer konsequenten Fokussierung auf das Kerngeschäft Cybersecurity zahlt sich aus. Aber wir stehen noch am Anfang der dynamischen Entwicklung. Operativ ist die wachsende Endkundenbasis sehr erfreulich. Zudem konnten wir mit Orange Spanien und wefox in Österreich neue Kundensegmente erschließen. Weitere Kundenverträge und Marktstarts stehen bevor. Wir sind daher äußerst optimistisch, dass wir mit steigender Marktdurchdringung auch unsere Finanzkennzahlen erheblich verbessern werden."



Im ersten Halbjahr 2024 hat cyan mit Orange Spanien eine Partnerschaft über Cybersecurity-Lösungen für alle Orange-Kunden sowohl im Geschäfts- als auch Privatkundensegment im spanischen Markt gestartet. Weitere ähnliche Partnerschaften beispielsweise mit Orange Belgien und Claro Chile werden voraussichtlich zeitnah starten und so weitere Märkte und Kundengruppen erschlossen. Die Partnerschaft mit wefox und Allianz Partners in Österreich in der strategisch wichtigen Versicherungsbranche hat für cyan außerdem einen neuen Markt geöffnet. cyan bietet dort den ersten gebündelten Cyberschutz mit einer zusätzlichen Cyberversicherung an.



Somit verfügt cyan über eine hervorragende Ausgangslage, um den Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2024 fortzusetzen. Ausgehend von einer steigenden Anzahl der Endkunden sollen die wiederkehrenden Umsätze von cyan weiter steigen. Das Unternehmen rechnet daher nach wie vor mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf EUR 6,6 Mio. bis EUR 7,4 Mio. Die operative Ergebnismarge (EBITDA) auf Konzernebene ohne Sondereffekte wird sich voraussichtlich signifikant verbessern.



* Die Zahlen für 2023 sind auf die aktuelle Unternehmensstruktur angepasst und beziehen sich nur auf den fortgeführten Geschäftsbereich (Segment Cybersecurity).





Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft der internationalen Geschäftspartner integriert, welche diese unter der eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu cyans Kunden zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).



Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com .





cyan AG Investor Relations

cyan AG

Tel. +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Tel. +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de



26.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com