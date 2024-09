Kürzlich kündigte Mastercard die Übernahme des US-Cybersicherheitsunternehmens Record Future für 2,65 Milliarden Dollar an. Der SAP-Rivale Salesforce will zudem den Datenschutz-Spezialisten Own Company für 1,9 Milliarden Dollar in bar kaufen. Damit nicht genug: Das Start-up Wiz hatte Ende Juli 2024 ein Übernahmeangebot von Alphabet in Höhe von rund 23 Milliarden Dollar ausgeschlagen. Wiz bietet cloudbasierte Cybersicherheitslösungen an, mit denen auf der Grundlage künstlicher Intelligenz Bedrohungen ...

