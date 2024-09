© Foto: NurPhoto | Jakub Porzycki - picture alliance



Das erinnert schon ein wenig an Nvidia. Die Erwartungen an Micron waren hoch. Die Anleger wollten sehen, dass der KI-Hype noch lebt. Daher lag die Messlatte auch sehr hoch. Micron kam aber drüber - in allen Belangen!Die Zahlen von Micron ließen keine Fragen offen. Umsatz, Gewinn und auch der Ausblick lagen über den Schätzungen der Analysten. Genau das wollten die Anleger sehen und demensprechend jubelten sie auch. Die Aktie kletterte nachbörslich zweistellig in die Höhe. Der Umsatz von Micron Technology stieg im vierten Quartal um 93 Prozent auf 7,75 Milliarden US-Dollar (ca. 7,34 Milliarden Euro) im Vergleich zu 4,01 Milliarden US-Dollar (ca. 3,80 Milliarden Euro) im Vorjahr. Damit …