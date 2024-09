EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Kooperation

GBC AG wieder Partner der Wiener Kapitalmarktkonferenz am 16. Oktober 2024



26.09.2024 / 09:00 CET/CEST

CORPORATE NEWS



Augsburg, 26. September 2024 - Seit 2015 trifft sich die Financial Community regelmäßig auf den Wiener Kapitalmarktkonferenzen, Impact Investment Foren und Real Estate Salons von der Advantage Finance Family Office GmbH. Mit diesen exklusiven Veranstaltungen bietet der Veranstalter Family Offices, Institutionellen Investoren und Unternehmern eine Plattform mit einem fundierten und internationalen Investoren-Netzwerk.



"Die Wiener Kapitalmarktkonferenz hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe im europäischen Kapitalmarkt entwickelt und ist ein unverzichtbarer Termin im Kalender von Investoren und Unternehmen geworden. Als langjähriger Partner freuen wir uns, auch dieses Jahr wieder Teil dieser tollen Plattform zu sein und den Austausch zwischen Mittelstand und Finanzwelt zu fördern.", so Manuel Hölzle, Vorstandsvorsitzender & Head of Research von GBC AG.



Die GBC AG als eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser und Emissionsexperte für den Mittelstand, unterstützt auch dieses Jahr wieder die Wiener Kapitalmarktkonferenz am 16. Oktober 2024 als Konferenzpartner.



"Die Veranstaltungsreihe Wiener Kapitalmarktkonferenz bietet Family Offices, Stiftungen und Institutionellen Investoren eine Plattform, wo sich diese über interessante Investmentmöglichkeiten informieren können. Mit diesen Konferenzen promoten wir seit 2015 Wien als internationalen Finanzplatz und vernetzen die Investorencommunity. Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder über die Teilnahme von erfolgreichen börsennotierten Unternehmen, Fonds, Start-ups und einem Österreichischen Edelsteinunternehmer", informiert Sabine Duchaczek, Veranstalterin und Inhaberin von Advantage Family Office GmbH.



Folgend die Agenda:



09:30 Talanx AG

10:00 HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

10:30 Blue Cap AG

11:00 Stabilus SE

11:30 Northern Data AG

12:00 Verve Group SE



12:30 Lunch & Gespräche



13:45 Team Internet PLC

14:15 NanoRepro AG

14:45 Swiss Rockets AG

15:15 Mercaton ASI

15:45 The Natural Gem GmbH

16:15 neXDos GmbH

16:30 Neurolentech GmbH



16:40 Apéro riche & Gespräche



Das Programm mit den Unternehmenstexten finden Sie am folgenden Link:

https://drive.google.com/file/d/1O49mofOMKHi2MNsOEPnA01gxpq5Iy2ss/view?usp=sharing



Anmeldung für Investoren und Einzelgespräche sowie für weitere Teilnehmer bitte auf

www.familyoffice.at/kapitalmarkt



Bei Interesse an einem Präsentationslot wenden Sie sich bitte an office@advantage.co.at



Ort der Veranstaltung ist das Hotel Bristol, Kärntner Ring 1, 1010 Wien



SAVE THE DATE

21. November 2024 Siebentes Wiener Impact Investmentforum



Nixdorf Kapital AG, Erste Group, Erste Stiftung, Franklin Templeton, GENUI, Preqin, Mercaton Group, Kanton Nidwalden, Forum Nachhaltige Geldanlagen sowie die Panelisten Dagmar Nixdorf (Nixdorf Kapital AG), Franz Weinberger (CFO Sixt SE), Axel A. Brahm (Erzbistum Hamburg), Antonis Schwarz (Good Move Initiatives), Christian Wiehenkamp (Perpetual Investors), Susanne Bregy (Bundesinitiative Impact Investing) und weitere haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.



Anmeldung für Investoren unter www.familyoffice.at/impact



Über die GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland und erfahrener Emissionsexperte für den deutschen Mittelstand. Als eigentümergeführtes Unternehmen kennt die GBC AG die Finanzierungsbedürfnisse des deutschen Mittelstandes und ist ein unabhängiger und verlässlicher Partner bei allen Fragestellungen rund um den Kapitalmarkt. Die GBC AG ist seit Jahren Capital Markets Partner der Deutschen Börse, Emissionsexperte der Börse München und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf sowie Direct Market Plus Partner der Wiener Börse. So umfasst das Leistungsspektrum der GBC AG Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatung, Unternehmensanalysen & Research, sowie Kapitalmarktkonferenzen.



Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance in den Bereichen Platzierung & Vermittlung von Anleihen und Aktien.



Über Advantage Family Office GmbH

Seit 2015 veranstalten wir den Wiener Real Estate Salon, das Wiener Impact Investment Forum, die Wiener Kapitalmarktkonferenzen sowie Investoren-Lunch-Präsentationen in der DACH-Region. Diese Konferenzen sind die erste und einzige Finance-Plattform für Family Offices und Institutionelle Investoren in Österreich mit einem fundierten und internationalen Investoren-Netzwerk. Nach mehr als 100 erfolgreich organisierten Investorenveranstaltungen waren mehr als 500 Unternehmen und 5.000 Investoren aus der DACH-Region, Liechtenstein, Monaco, UK, Israel und Hongkong zu Gast. Wir sind Direct Funding Partner im direct network der Wiener Börse.



Kontakt

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

Email: office@gbc-ag.de



