Cloudflare erzielt für Millionen Internetnutzer einen Quantensprung bei der täglichen Web-Performance

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Cloud-Lösungen, stellte heute mit Speed Brain ein neues kostenloses Produkt vor, das zusammen mit einigen der populärsten Webbrowser genutzt werden kann und das Laden von Webseiten um bis zu 45% beschleunigt. Speed Brain zielt darauf ab, Ladezeiten vollständig zu eliminieren, indem es vorhersagt, welche nächste Seite ein Nutzer besuchen wird, und eine Webseite in den Browser-Cache lädt, noch bevor ein Nutzer dorthin navigiert. Damit werden Webseiten, die Cloudflare nutzen, schneller als je zuvor geladen fast verzögerungsfrei.

Bei der Web-Nutzung war die Geschwindigkeit stets einer der kritischsten Faktoren für die Verbesserung der Online-Erlebnisse erst nach und nach ist das Internet zu einem Medium herangereift, bei dem man anfangs mehrere Minuten auf das Laden eines Songs warten musste, bis irgendwann 100 Millisekunden als "verzögerungsarm" genug empfunden wurden, um von idealem "Surfen" sprechen zu können. Eines der verbliebenen Hindernisse für das Erreichen kurzer Ladezeiten ist die Verzögerung beim Download bestimmter Teile einer besuchten Webseite von HTML-Dateien bis zu statischen Bildern. Speed Brain zielt darauf ab, diese Wartezeit vollständig zu eliminieren und die Seiten verzögerungsfrei darzustellen.

"Mit Speed Brain hat Cloudflare Millionen von Webseiten fast 50 Prozent schneller gemacht auf einen Schlag. Damit können Internetnutzer in aller Welt deutlich schneller und zuverlässiger surfen, kommunizieren, lernen und arbeiten", sagte Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "Wir verfolgen die Philosophie, dass niemand für die beschleunigte Darstellung seiner Webseite bezahlen sollte und dass die Internetnutzer ein schnellstmögliches Nutzungserlebnis verdienen. Viele haben schon versucht, Ladezeiten zu verkürzen oder zu eliminieren, aber nur Cloudflare ist heute in der einzigartigen Position, diesen Wunsch für den großen Teil der Internet-Gemeinde, der unser Netzwerk nutzt, sofort Wirklichkeit werden zu lassen."

Die neue Cloudflare-Funktion Speed Brain führt einen Vorabruf (Prefetch) zum Laden des Inhalts der Seite durch, zu der ein Nutzer wahrscheinlich als nächstes wechseln wird. Derzeit wird dies dadurch bewerkstelligt, indem anhand der Cursorposition über einem Link oder vor einem Klick vorsichtig abgeschätzt wird, welche Seite der Nutzer voraussichtlich besuchen wird. In den kommenden Monaten und im Verlauf des Jahres 2025 wird Cloudflare aggressivere Verfahren anbieten, die mit maschinellem Lernen und Künstlicher Intelligenz arbeiten, um anhand von vorausgegangenem Web-Datenverkehr und eingegebenen Anfragen die nächste von einem Nutzer besuchte Webseite vorherzusagen. So wird beispielsweise Speed Brain, wenn es auf einer E-Commerce-Website für den Verkauf von Kleidung aktiviert ist, Erkenntnisse aus früheren Web-Anfragen dafür nutzen, um mit hoher Genauigkeit vorherzusagen, dass ein typischer Besucher wahrscheinlich auf 'Hemden' klicken wird, wenn er sich die übergeordnete Seite 'Herren Kleidung' ansieht. Anhand dieser Information kann Speed Brain mit der Bereitstellung von statischen Inhalten wie etwa Bildern beginnen, noch bevor der Nutzer überhaupt auf den Link 'Herren' klickt. Somit wird die Seite sofort geladen, wenn der Nutzer auf 'Hemden' klickt. Möglich wird diese Innovation durch die Chrome-Speculation-Rules-API und das massive globale Cloudflare-Netzwerk, das sich zwischen den Clients und Servern befindet und damit bestens zum Spekulieren positioniert ist.

"Cloudflare hat sich in der Branche einen guten Ruf als Experte für Geschwindigkeit und Lösungen erarbeitet, die das Internet für alle besser machen", sagte Barry Pollard, Web Performance Developer Advocate bei Google. "Unser Team ist ganz begeistert, dass ein Unternehmen wie Cloudflare die Chance nutzt, Surferfahrungen auf Anhieb für so viele Menschen so viel schneller zu machen, indem es die Speculation-Rules-API auf so einfache Weise für Seitenbetreiber nutzt. Die derzeit in Vorbereitung befindlichen Machine-Learning-Optimierungen werden die Seitenbetreiber noch weiter entlasten und einen so großen Teil des Internets für so viele weitere Menschen noch schneller machen."

Speed Brain ist in Verbindung mit allen Cloudflare-Plänen ab sofort und kostenlos erhältlich; Speed Brain ist derzeit standardmäßig für Millionen von Domains im Rahmen des Cloudflare-Plans Free aktiviert. Die Pläne Pro, Business und Enterprise können manuell mit einem Klick aktiviert werden. Speed Brain eignet sich für auf Chromium basierende Webbrowser wie Google Chrome oder Microsoft Edge.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Technischer Blog: Speed Brain: So wird das Web 45% schneller

Nehmen Sie online an unserem ersten Builder Day Live Stream am 26. September um 11 Uhr PT teil, um Demos, Produktankündigungen und vieles mehr zu erleben. Registrieren Sie sich unter https://builderday.pages.dev.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Konnektivitäts-Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Erkenntnisse unter https://radar.cloudflare.com.

Folgen Sie uns auf: Blog X LinkedIn Facebook Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "erforschen", "planen", "antizipieren", "könnte", "beabsichtigen", "anstreben", "Projekt", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die die Erwartungen, die Strategie, die Pläne oder die Absichten von Cloudflare betreffen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Zu den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Fähigkeiten und die Effektivität von Speed Brain und den damit verbundenen Funktionen sowie über die anderen Produkte und Technologien von Cloudflare, die Vorteile für die Kunden durch die Nutzung von Speed Brain und den damit verbundenen Funktionen sowie der anderen Produkte und Technologien von Cloudflare, die technologische Entwicklung von Cloudflare, zukünftige Betriebsabläufe, Wachstum, Initiativen oder Strategien sowie Kommentare des CEO von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, unter anderem aufgrund der Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare aufgeführt sind, einschließlich des am 1. August 2024 eingereichten Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

©2024 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240925120073/de/

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

press@cloudflare.com