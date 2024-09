Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) robust. Der Leitindex SMI verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Anstieg und schloss mit einem Plus von 0,83% bei 12.148,39 Punkten. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zu den verhaltenen Prognosen für die Schweizer Wirtschaft, die von Experten vorgelegt wurden.

Währungsmarkt reagiert verhalten

Am Devisenmarkt bewegte sich der Franken in engen Spannen. Das Euro/Franken-Paar notierte bei 0,9472, während das Dollar/Franken-Paar um die Marke von 0,8496 pendelte. Anleger richten ihr Augenmerk nun auf die bevorstehende Erklärung der SNB, von der sie sich Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik erhoffen. Trotz der gedämpften Wirtschaftsaussichten zeigen sich Investoren optimistisch, was sich in [...]

