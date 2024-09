Der DAX ist am Donnerstag mit einem neuen Rekord bei 19.107 Punkten in den Handel gestartet. Doch damit nicht genug: Im weiteren Handelsverlauf schraubt der deutsche Leitindex die Bestmarkt bis auf 19.148 Zähler nach oben. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am heutigen Handelstag zudem beeinflussen:1. US-Börsen durchwachsenAm Mittwoch erlebten die US-Aktienmärkte uneinheitliche Kursentwicklungen. ...

