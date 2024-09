© Foto: ARK Invest



Die Wall-Street-Ikone hat zum ersten Mal seit Juli fast 2 Millionen Aktien des nach ihrer Ansicht "am meisten unterschätzten Unternehmens" nachgekauft - Pacific Biosciences of California.Die Performance der Aktie lässt stark zu wünschen übrig - seit Jahresbeginn notieren die Titel um über 80 Prozent tiefer. Laut Wood haben die Aktien des Unternehmens vor allem aufgrund der hohen Zinssätze im vergangenen Jahr stark gelitten. Die Investorin und CEO von ARK Invest scheint dennoch an die Wertsteigerung des Unternehmens zu glauben. Über ihren Flagship Innovationsfonds ARKK hat Wood in dieser Woche 1,56 Millionen Pacific-Biosciences-Aktien gekauft. Es war der erste Kauf seit Juli für den ARKK. …