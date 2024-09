EQS-Ad-hoc: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Personalie

Semperit AG Holding: Manfred Stanek zum neuen CEO bestellt



26.09.2024 / 10:02 CET/CEST

Semperit: Manfred Stanek zum neuen CEO bestellt Wien, 26. September 2024 - Der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding hat heute Manfred Stanek zum Vorstandsvorsitzenden der Semperit AG Holding bestellt. Er wird ab 1. März 2025 Mitglied des Vorstands sein und am 1. April 2025 die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen; sein Vorstandsmandat läuft bis 29. Februar 2028. Manfred Stanek folgt als CEO der Semperit auf Karl Haider, dessen Vorstandsmandat mit 31. März 2025 ausläuft. Für Rückfragen: Bettina Schragl

Director Communications and Capital Markets / Spokeswoman

+43 676 8715 8257

bettina.schragl@semperitgroup .com Judit Helenyi

Director Investor Relations



+43 676 8715 8310

judit.helenyi@semperitgroup.com

www.semperitgroup.com www.linkedin.com/company/semperit-ag Über Semperit Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Großserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.200 Mitarbeiter und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 721,1 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 71,8 Mio. EUR.



