Mannheim (ots) -- Michaela Jaap, Head of Culture & Responsibility der Hays AG, neu in den Vorstand gewählt- Integration aller Zielgruppen als wichtiger Hebel gegen den FachkräftemangelVergangene Woche hat die Mitgliederversammlung des Charta der Vielfalt e.V. Michaela Jaap neu in ihren Vorstand gewählt. Gemeinsam mit Dr. Eva Voß, Rafael Cruces, Frank Rusko, der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung Reem Alabali-Radovan und Geschäftsführer Cawa Younosi wird sie die Aktivitäten des Vereins steuern."Michaela Jaap ist seit Jahren eine wichtige Stimme für Vielfalt. Sie ist damit eine fantastische Ergänzung für unseren Vorstand und wir freuen uns sehr, dass sie ihre umfangreiche Erfahrung und Expertise jetzt noch intensiver in die Arbeit des Charta der Vielfalt e. V. einbringen kann", so Geschäftsführer Cawa Younosi.Für ihre neue Aufgabe ist Michaela Jaap bestens ausgerüstet: In den vergangenen Jahren hat sie den Bereich Diversity & Inclusion bei Hays aufgebaut und verantwortet seit einiger Zeit auch die gesamte Corporate Sustainability des Personaldienstleisters. Hays hat die Charta 2020 unterzeichnet und ist seit 2022 aktives Mitglied im Charta der Vielfalt e.V. Mit ihrem Engagement im Vorstand möchte Jaap die ganzheitliche Betrachtung des Themas Corporate Sustainability fördern und neben Diversity & Inclusion auch die Schnittstellen und Synergien zu Klimaschutz, Corporate Social Responsibiltiy und Wellbeing stärken. Dabei ist es ihr ein Anliegen, auch die Stimmen der kleinen und mittelständischen Unternehmen in ihrer Umsetzung von Diversity & Inclusion zu stärken.Als Personaldienstleiter, der die Arbeitswelt von morgen prägt, ist es Hays wichtig, beispielhaft zu agieren und Vielfalt in all ihren Facetten zu fördern. Die großen, kritischen Herausforderungen des Arbeitsmarktes - die demografische Entwicklung und der sich weiter dramatisierende Fachkräftemangel - sind nur mit Vielfalt zu lösen. Die chancengerechte Berücksichtigung und Integration aller Zielgruppen auf dem Arbeitsmarkt sind die besten Hebel, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dazu gehören die Förderung von Frauen in MINT-Berufen, die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte in den Arbeitsmarkt und attraktive Angebote an ältere Arbeitnehmende, um nur drei wichtige Facetten zu nennen. Mit dem neuen Vorstand bündelt der Charta der Vielfalt e.V. wichtige Perspektiven und setzt so das gemeinsame Engagement für Vielfalt in der Arbeitswelt fort.Imke Mahner, Chief People & Culture Officer Germany and CEMEA bei Hays: "Mit Fachkräftemangel und demografischem Wandel steht Deutschland vor einer riesigen Aufgabe. Vielfalt ist ein wichtiger Schlüssel dafür, weil nur die chancengerechte Integration aller Zielgruppen die kommenden Personal-Herausforderungen lösen kann. Deswegen engagiert sich Hays seit vielen Jahren im Charta der Vielfalt e.V. und ich bin glücklich, dass Michaela Jaap ihre Hays-Expertise für ihre neue Aufgabe im Vorstand der Charta nutzen und einfließen lassen kann."Michaela Jaap, Head of Corporate Culture & Responsibility der Hays AG und Vorstandsmitglied des Charta der Vielfalt e.V.: "In Anbetracht der riesigen Expertise, die die Mitgliedsunternehmen des Charta der Vielfalt e.V., der Vorstand um Dr. Eva Voss, Rafael Cruces und Frank Rusko sowie all die tollen Menschen in der Geschäftsstelle rund um Cawa Younosi und Corina Christen mitbringen, erfüllt es mich mit viel Demut, Dankbarkeit und einer Menge Aufregung, meine Erfahrungen ab jetzt noch intensiver mit in die Waagschale werfen zu dürfen. Ich freue mich darauf."Der Charta der Vielfalt e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Förderung von Vielfalt und Chancengleichheit in der Arbeitswelt einsetzt. Mit über 6.000 Unterzeichnenden gehört die Initiative zu den wichtigsten Agenda-Settern in der Arbeitswelt in Deutschland.Pressekontakt:Clemens HohHays AG, PR & ContentT: +49 621 1788 1946M: +49 151 5431 8408E: clemens.hoh@hays.deLaura BetzHays AG, PR & ContentT: +49 89 512669 264M: +49 160 8833860E: laura.adriana.betz@hays.deOriginal-Content von: Hays AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63173/5873300