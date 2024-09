© Foto: dpa | Sebastian Gollnow - picture alliance



Das Umfeld für Solarunternehmen ist herausfordernd. Jetzt reagiert der deutsche Equipmenthersteller SMA Solar mit einer umfangreichen Umstrukturierung.Hohe Zinsen, schwache Nachfrage, volle Lager: Ja, das Umfeld für Solar-Unternehmen ist herausfordernd! Der Blick auf die Kurstafel beweist nach einem Minus von rund 71 Prozent allein in diesem Jahr aber auch, dass die deutsche Hoffnung SMA Solar künftig etwas anders machen muss, als nur auf Besserung zu hoffen. Das hat das Management offenbar zum Anlass genommen, eine weitreichende Umstrukturierung zu planen. Wie das Unternehmen am späten Mittwochenabend per Pressemitteilung bekanntgegeben hat, sollen künftig Kosten in Höhe von bis zu 200 …