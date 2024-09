Die Veganz Group AG, der einzige Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, konzentrierte sich im ersten Halbjahr 2024 auf Investitionen in Produktionskapazitäten für die Innovationsprodukte Mililk® und Peas on Earth und führte parallel weitere Portfoliooptimierungen zur Steigerung der Profitabilität durch. Durch die Maßnahmen stieg die Rohertragsmarge auf 36,1 % (VJ: 33,8%) und der Umsatz mit Eigenproduktionen auf 18% (VJ: 2,4%). Dennoch kam es zu einem Umsatzrückgang auf 7 Mio. Euro (VJ: 9 Mio. Euro), auch auf Grund der Seitwärtsbewegungen der Konsumlage. Trotz Kostenoptimierungen ...

