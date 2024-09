Köln (ots) -Neue Ausgabe der ACV PROFIL unter anderem mit E-Auto LangstreckentestEine neue Ära für das Mitgliedermagazin des ACV Automobil-Club Verkehr: Mit der Veröffentlichung der Ausgabe 05/2024 erscheint die PROFIL ab sofort auch als frei zugängliches, interaktives Digitalmagazin. Die PROFIL digital (https://magazin.acv.de/2024/ausgabe-05/start) bietet den Leserinnen und Lesern noch mehr Informationen, Unterhaltung und Orientierung rund um aktuelle Mobilitätsthemen - auf allen gängigen Geräten wie Smartphone, Tablet und Computer.PROFIL digital: Exklusive Inhalte und interaktive FormateDie digitale Version der PROFIL enthält exklusive Inhalte, tiefergehende Ratgeber und neue Rubriken. Durch die Integration von Videos, Animationen und Bildergalerien wird das Magazin interaktiver - und passt sich somit noch besser an moderne Lesergewohnheiten an. Ob auf Reisen oder zu Hause, die PROFIL digital lässt sich jederzeit und überall lesen.Highlights der Ausgabe 05/2024:- E-Auto Langstreckentest: In der Titelgeschichte nimmt der ACV eine derzeit viel diskutierte Frage unter die Lupe: Eignet sich ein Elektroauto auch für lange Strecken? Um das herauszufinden, hat der Club den Praxistest gemacht und an einem Wochenende mit einem vollelektrischen Fahrzeug 1.000 Kilometer zurückgelegt. Der Bericht liefert wertvolle Einblicke zur Ladeinfrastruktur, zu Strompreisen und zur Reichweite sowie nützliche Tipps für entspanntes Reisen mit dem E-Auto.- Winterreifentest 2024: Vorgestellt werden die besten SUV-Winterreifen für die kalte Jahreszeit. Ergänzend dazu gibt es wichtige Informationen zu Winterreifenregelungen im Ausland sowie Details zum verpflichtenden Alpine-Symbol für Winter- und Allwetterreifen.- Videos in den ACV News: In der Rubrik "ACV News" gibt es exklusive Videoinhalte. Leserinnen und Leser können die Ausfahrt eines ACV-Mitglieds im VW T2 des Clubs miterleben. Zudem stellt der ACV seine neue, moderne Zentrale vor und informiert im Video über den Umbau zum Green Building.Digitales Magazin kostenlos abrufbarDie PROFIL digital ist ab sofort kostenfrei über den folgenden Link verfügbar: https://magazin.acv.de/2024/ausgabe-05/startDie PROFIL erscheint viermal jährlich, jeweils im März, Juni, September und Dezember.Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherACV Automobil-Club VerkehrAn der Wachsfabrik 550996 KölnTel.: 02236 94 98 104mathey@acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/5873323