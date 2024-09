EQS-Ad-hoc: MWB AG / Schlagwort(e): Prognose

MWB AG passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 an



26.09.2024 / 10:42 CET/CEST

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) MWB AG passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 an München, 26. September 2024 - Der Vorstand der MWB AG ("Gesellschaft"; ISIN DE000A4032H1) hat heute auf Grundlage der Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2024 sowie der zu erwartenden Geschäftsentwicklung für das zweite Halbjahr 2024 die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 angepasst. Vor dem Hintergrund gesunkener durchschnittlicher Verkaufspreise für Luxusuhren erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 nunmehr einen Umsatz zwischen EUR 10 Mio. und EUR 12 Mio., was einer stabilen bis leicht positiven Umsatzentwicklung gegenüber dem Vorjahr entspricht (2023: EUR 10,4 Mio.). Bislang war der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 von einem Umsatz zwischen EUR 14 Mio. und EUR 16 Mio. ausgegangen. Kontakt

