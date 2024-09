Linz (www.anleihencheck.de) - Heute entscheidet die Schweizer Nationalbank über den Leitzins, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Allgemein werde mit einer Senkung von 1,25% auf 1,00% gerechnet. Die wirtschaftliche Lage erlaube einen solche Schritt. Trotz der niedrigen Zinsen könne der Franken am Devisenmarkt überzeugen und werde entsprechen fester gehandelt. Die Stärke des Franken sei vordergründig mit dem stabilen Wirtschaftswachstum und der sehr niedrigen Inflation von 1% zu erklären. Auf Sicht der nächsten Wochen seien Kurse in EUR/CHF von 0,9400 wahrscheinlich. (26.09.2024/alc/a/a) ...

