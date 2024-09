Der Goldpreis klettert von einem Hoch zum nächsten. Silber versucht sich beim Ausbruch über die Marke von 32 Dollar. Und auch die Minen zeigen sich aktuell von einer guten Seite. Wer das Haar in der Suppe sucht, der findet es bei den COT-Daten. "Die sind mittlerweile auf einem Niveau angekommen, das eine Korrektur wahrscheinlicher macht", sagt Markus Bußler.Zwar sind es noch keine Extrem-Werte, doch die COT-Daten befinden sich in einem Bereich, in dem es in der Vergangenheit häufger zu Korrekturen ...

