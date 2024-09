Die Nordex SE verzeichnet einen bedeutenden Fortschritt in ihrer Expansionsstrategie. Der Windkraftanlagen-Hersteller sicherte sich einen Auftrag über 108,8 MW von Sia Laflora Energy in Lettland. Dieser Erfolg markiert Nordex' Eintritt in den lettischen Markt und umfasst die Lieferung sowie Installation von 16 Turbinen des Typs N175/6.X für den Windpark "Laflora" südwestlich von Riga. Der Vertrag beinhaltet zudem einen langfristigen Servicevertrag über 35 Jahre, was die Position des Unternehmens im Baltikum festigt.

Positive Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Nachricht über den Lettland-Auftrag wirkte sich positiv auf den Aktienkurs aus. Im XETRA-Handel verzeichnete die Nordex-Aktie einen Anstieg von 1,3 Prozent auf 14,36 EUR. Analysten sehen weiteres Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,03 EUR an. Mit dem neuen Auftrag und [...]

