Erst am Montag stürzte die Verbio-Aktie (WKN: A0JL9W) auf ein neues 3-Jahrestief ab. Doch am Dienstag und Mittwoch konnte das Papier des deutschen Biospritherstellers um fast +10% zulegen und auch am Donnerstagmorgen geht es mit einem Plus von über 10% kräftig nach oben. Was steckt hinter der Trendwende bei Verbio? Viele positive Neuigkeiten Es sind überraschend positive Zahlen, die das Unternehmen am Donnerstag kommunizierte. Das operative Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...