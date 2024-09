Die künstliche Intelligenz ist ein riesiger Energiefresser. Eine zuverlässige Stromversorgung wird deshalb in Zukunft unerlässlich sein. Profitieren wird davon dieser Atom-Allrounder. In der abgelaufenen Woche kam es zu einem Mega-Deal im Energiesektor. Microsoft hat einen Stromliefervertrag mit Constellation Energy über eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen. Um den Verpflichtungen gerecht zu werden, wird Constellation das berühmt-berüchtigte Atomkraftwerk Three Mile Island, in dem es 1979 den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...