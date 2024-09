Berlin (ots) -Whitepaper: Marken, Werbung, Emotionen - und was Radio damit zu tun hatRadio spielt eine unverzichtbare Rolle in unserer schnelllebigen und komplexen Welt. In Zeiten, in denen Menschen nach Orientierung und emotionaler Entlastung suchen, bietet Radio einen vertrauten Zufluchtsort. Das neue Whitepaper "Marken, Werbung, Emotionen - und was Radio damit zu tun hat" zeigt die einzigartige Fähigkeit des Radios, uns zu berühren und Marken emotional aufzuladen. Es öffnet die Tür zu individuellen, inneren Markenwelten und schafft ein starkes "WIR-Gefühl". Markenbotschaften und Werbung werden unbewusst wahrgenommen und tief verankert. Wie man dabei Top-Performer werden kann, wurde mit dem Tool Emotion Engine® gemessen und Cornelia Krebs stellt die Ergebnisse und wichtigsten Emotion-KPIs vor.Das neue Whitepaper gibt einen Überblick über die Ankerpunkte und Möglichkeiten, wie Werbung und Marken einen Wiedererkennungswert erlangen und in den Köpfen bleiben."Mit diesem Whitepaper wollen wir zeigen, welch wichtige Rolle Emotionen dabei spielen, Hörerinnen und Hörer effektiv übers Radio zu erreichen. Radio bietet genau das, was die Menschen heutzutage suchen und brauchen - Vertrautheit, das Gefühl von Sicherheit und Emotionen. Und das sind perfekte Voraussetzungen für die Platzierung der Botschaften von Werbungtreibenden über Radio", sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale."Radio schafft die perfekte Bühne für Werbung, die wirkt. Mit unserem Tool Emotion Engine® können wir belegen, dass Radio emotionale Bilderwelten, die tief im Unterbewusstsein verankert werden, erzeugt. Soundlogos, Jingles und Stimmen bleiben im Gedächtnis. Sie lassen Bilder im Kopf entstehen, die durch richtige Ansprache ein Gefühl von Haben-Wollen entwickeln. Durch die stetige Wiederholung festigt sich das Markenbild und sorgt für ein "freudiges Aufhorchen", das Vertrauen und Vertrautheit schafft", erläutert Cornelia Krebs, General Manager Emotion Engine® bei september Strategie und Forschung.Das Whitepaper steht unter folgendem Link zum kostenlosen Download bereit:https://www.radiozentrale.de/studien-trends/whitepaper/marken-werbung-emotionen/Das Whitepaper wurde in Zusammenarbeit von Radiozentrale und september Strategie & Forschung erstellt. Autorin ist Cornelia Krebs.Über die RadiozentraleDie Gattungsinitiative Radiozentrale versteht sich als gemeinsame Plattform öffentlich-rechtlicher und privater Radiostationen sowie der gattungsnahen Unternehmen der Radioindustrie. Die Radiozentrale hat sich die Positionierung des Mediums Hörfunk sowie die umfassende Information über das (Werbe-)Medium Radio zum Ziel gesetzt. Mehr Infos: www.radiozentrale.deÜber septemberAls Spezialist für beratende Marktforschung verfolgt september seit 2008 das Ziel, die unbewussten Motive und Emotionen von Konsumenten zu ergründen. Die Emotionsmessung weist nicht nur Aktivierung oder Basis-Emotionen aus, sondern liefert KPI zu marketing-relevanten Parametern wie Attraktion, Relevanz, Sympathie, Nähe, Vertrauen, Stress und Skepsis. Gepaart mit tiefenpsychologischen Interviews können so im Interesse der Kunden deutlich tiefere, nicht abfragbare Einsichten abgeleitet werden. Mit der Emotion Engine®, Deutschlands erster Datenbank für Emotionen, hat september in Kooperation mit Mediaplus das neue Tool zur Messung, Analyse und Optimierung des emotionalen Impacts von Kommunikation im crossmedialen Mix entwickelt.Pressekontakt:RadiozentraleDr. Matthias HoffmannLeiter Kommunikation & ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: matthias.hoffmann@radiozentrale.deTel.: 030 / 325 121 63www.radiozentrale.deOriginal-Content von: RADIOZENTRALE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59030/5873437