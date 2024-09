Köln (ots) -Jetzt auch preisgekrönt: In der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" hat das internationale Erfolgsformat "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" gestern Abend den Deutschen Fernsehpreis 2024 gewonnen. Und die Mitspieler-Reihen bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" schließen sich: Kurz vor Start der neuen Staffel am 10. Oktober auf RTL+ stehen nun auch die letzten sieben Spielerinnen und Spieler fest, die sich auf ein mörderisches Spiel um den Silberschatz im Wert von bis zu 50.000 Euro einlassen. Mit dabei sind die österreichische Modedesignerin Marina Hoermanseder, Schauspieler Oliver Korittke, Moderatorin Gülcan Kamps, Profitänzer Massimo Sinato, Unternehmerin Dana Schweiger, Ex-Kunstturner Philipp Boy sowie Sänger und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht.Als Teilnehmer bekannt sind bereits die Content Creator Gerda Lewis, Jessica Haller und Helge Mark sowie Model und Choreograph Bruce Darnell, Profitänzerin Oana Nechiti, die Schauspieler Susan Sideropoulos, Thomas Drechsel und Jan Sosniok sowie der ehemalige Bobsportler Kevin Kuske.Die Zuschauer erwartet eine aufregende Staffel voller Täuschungen, Lügen und mörderischer Intrigen. Welche Geheimnisse hüten die Spieler? Wem gelingt es, den Silberschatz für sich zu gewinnen?Die achtteilige Staffel startet als Halloween-Special am Donnerstag, 10. Oktober auf RTL+ mit den ersten beiden Folgen. Jede Woche ist eine neue Folge abrufbar, zusätzlich zeigt RTL die erste Folge am 10. Oktober um 20:15 Uhr.Kurze Interviews und Zitate der prominenten Spieler finden Sie hier in der Pressemappe (https://media.rtl.com/pressemappe/Die-Verraeter-Vertraue-Niemandem-Halloween-Special/rubrik_3)."Die Verräter" ist eine Produktion der All3Media-Tochter Tower Productions im Auftrag von RTL.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Katrin Bechtoldt: Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.deYvonne Wagner: Stv. Leitung Kommunikation Unterhaltung RTL / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74225 | yvonne.wagner@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5873434