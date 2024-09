Emittent / Herausgeber: DENIZBANK AG / Schlagwort(e): ESG

DenizBank AG tritt dem Global Compact der Vereinten Nationen bei



26.09.2024 / 11:48 CET/CEST

Die DenizBank AG ist offiziell dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten (UN). Dies bedeutet einen bedeutenden Schritt vorwärts in der Verpflichtung der Bank zu Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsprinzipien (ESG). Zurzeit betreibt die DenizBank AG ein Filialnetzwerk in Österreich und Deutschland und beschäftigt etwa 350 Mitarbeiter:innen.



"Im Einklang mit den Werten der DenizBank AG"

Der UN Global Compact ist eine internationale Plattform für Unternehmen, um Nachhaltigkeit in ihre Kernstrategien zu integrieren. Sie bietet einen sinnvollen Rahmen für verantwortungsvolle Praktiken z.B. in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Zudem stößt der UN Global Compact dazu an, Maßnahmen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) zu ergreifen.



"Der Finanzsektor spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Investitionen, die nachhaltige Entwicklung unterstützen und den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft fördern. Bei der DenizBank AG steht diese Entwicklung im Einklang mit unseren Werten Kundenorientierung, Nachhaltigkeit und Verantwortung und ist auch entscheidend für den langfristigen Erfolg. Die Prinzipien des Global Compact bieten einen klaren Fahrplan für die Integration dieser Werte in unser Handeln. Indem wir uns dieser Initiative anschließen und Verantwortung übernehmen, zeigen wir ein klares Bekenntnis zu Transparenz und Verantwortlichkeit ", sagt CEO Hayri Cansever.



Einem guten Beispiel folgen

Mit dem Beitritt zum UN Global Compact folgt die DenizBank AG dem Beispiel ihrer Muttergesellschaften, der DenizBank Financial Services Group und der Emirates National Bank of Dubai (ENBD), die beide Nachhaltigkeitsrichtlinien und -verfahren eingeführt haben, um die reibungslose Einbeziehung von ESG-Werten in ihre Strategien zu gewährleisten.



Die Muttergesellschaft der DenizBank AG hat sich der vollständigen Integration nachhaltiger Praktiken in alle ihre Geschäftsabläufe und -prozesse verschrieben. Ihre drei wichtigsten Werte stehen im Einklang mit ihrer Vision, die Nachhaltigkeitstransformation in der Türkei voranzutreiben: Bankgeschäfte der nächsten Generation durch die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen, ein umweltbewusster Finanzierungsansatz, der sozialen Nutzen schafft, sowie eine Strategie der Vielfalt und Integration. In Anerkennung ihrer Leistungen und Bemühungen wurde die DenizBank von der World Union of Arab Bankers (WUAB) mit dem "Excellence in ESG Integration Award" ausgezeichnet.



Die Mitgliedschaft im UN Global Compact ermöglicht es der österreichischen DenizBank AG, sich mit anderen führenden Unternehmen auf globaler Ebene auszutauschen und von ihnen zu lernen. Darüber hinaus kann die Bank dadurch einen Beitrag zu den kollektiven Bemühungen um eine nachhaltigere Zukunft leisten.



