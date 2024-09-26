FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PATTERSON MET. O.N. W7Z CA70344Q1000
AB/FROM ONWARDS 26.09.2024 11:58 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PATTERSON MET. O.N. W7Z CA70344Q1000
AB/FROM ONWARDS 26.09.2024 11:58 CET
© 2024 Xetra Newsboard