Die meistgehandelten Produkte: Meta mit neuer AR-Brille!

Der DAX® hat es heute morgen tatsächlich geschafft auf ein neues Rekordhoch zu springen. Getragen von anhaltenden, postitiven Nachrichten aus Fernost springt der Optmismus auch auf die DAX®-Anleger über. Heute stehen Put-Optionsscheine auf NVIDIA hoch im Kurs. Die Aktie des Tech-Riesen konnte in den vergangenen Tagen aufdrehen. Aufgrund hoher Erwartungen von Micron, steht der ganze Chiphersteller-Sektor in gutem Licht. Und auch eine veröffentlichte Studie zu KI von Bain prognostiziert ein riesiges Potential für den ganzen KI-Markt, worunter NVIDIA stark profitieren würde.

Außerdem sind Call-Faktor-Optionsscheine auf Alibaba heute gefragt. Die Zinssenkung der Fed vergangene Woche und China's Konjunkturpaket konnten für steigende Kurse sorgen. Auch die absehbaren Erhöhungen der Konsumausgaben werden sich wohl postiv auf den Kurs des Online-Händlers auswirken. Darüberhinaus gehören Call-Faktor-Optionsscheine auf Meta heute zu den meistgehandelten Produkten. Die Aktie des Tech-Unternehmens gibt schon die letzten Jahre Vollgas in den Bereichen KI und Virtual Reality und scheint damit Erfolg zu haben. Kürzlich wurde eine Prototyp einer Computerbrille vorgestellt, die digitale Inhalte in durchsichtige Gläser einblenden kann. Meta plant mit diesen Kameras in ihren Brillen, ihre KI-Software zu verbessern.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD8E9W 3,22 19103,50 Punkte 18796,78 Punkte 58,87 Open End DAX® Put HD186M 6,09 19102,50 Punkte 19702,50 Punkte 23,73 Open End DAX® Put HC6F5B 1,19 19102,50 Punkte 19199,51 Punkte 60,37 Open End DAX® Put HC6F59 0,80 19102,50 Punkte 19159,13 Punkte 71,45 Open End DAX® Put HC6F5B 1,19 19102,50 Punkte 19199,51 Punkte 60,37 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.09.2024; 9:42 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD6KSM 15,76 19106,50 Punkte 19000,00 Punkte 12,99 16.09.2025 adidas AG Put HD8DL3 0,26 233,10 EUR 220,00 EUR 99,53 16.10.2024 DAX® Put HD1GMT 0,65 19113,50 Punkte 13800,00 Punkte 281,13 18.03.2025 NVIDIA Corp. Call HD699G 3,08 123,555 USD 120,00 USD 3,85 17.12.2025 DAX® Put HD1GMU 0,67 19113,50 Punkte 13900,00 Punkte 273,03 18.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.09.2024; 9:51 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Long HD2SX4 3,79 95,44 USD 85,94 USD 10 Open End DAX® Short HD48C2 0,80 19127,50 Punkte 19864,82 Punkte -20 Open End DAX® Short HC01RC 0,36 19127,50 Punkte 22072,20 Punkte -6 Open End Rheinmetall AG Long HD367J 11,09 486,85 EUR 369,25 EUR 4 Open End Meta Platforms Inc. Long HD3390 8,80 568,255 USD 426,36 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.09.2024; 10:00 Uhr;

