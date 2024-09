In Köln hat die Luna Analog Facility eröffnet, in der astronautische und robotische Mondmissionen simuliert werden können. Erste Startups haben sich bereits angemeldet. Mondspaziergänge in Köln-Porz. In dem Stadtteil der Rheinmetropole eröffnete am 25. September 2024 mit Luna eine Anlage zur Vorbereitung "künftiger astronautischer und robotischer Mondmissionen", wie es auf der Website heißt. Hinter der "Analog Facility" stecken die Europäische Weltraumbehörde ...

