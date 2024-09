Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins auf ihrer letzten Sitzung um 25 Basispunkte auf nunmehr 3,5 % gesenkt. Die Änderungen sind seit dem 18. September 2024 in Kraft. Es ist die zweite Zinssenkung in diesem Jahr und weitere könnten folgen - sofern die Inflation in der Eurozone weiter zurückgeht und es konjunkturell weiterhin hakt. In diesem Kalenderjahr folgen diesbezüglich noch zwei spannende EZB-Sitzungen, am 17. Oktober 2024 und am 12. Dezember 2024. Auch viele mittelständische und kapitalmarktorientierte Unternehmen werden diese Termine rot in ihren Kalendern markieren und mit Neugier betrachten.

Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...