Die von Owlet durchgeführte Studie lenkt die Aufmerksamkeit auf das Problem der psychischen Gesundheit von Eltern im Bereich der öffentlichen Gesundheit und die Herausforderungen von Stress, Angst und Schlafentzug.

Owlet, Inc. ("Owlet" oder das "Unternehmen") (NYSE:OWLT), der Pionier der intelligenten Säuglingsüberwachung, hat heute seinen Bericht veröffentlicht, der den immensen Druck aufzeigt, dem Eltern im ersten Lebensjahr ihres Babys ausgesetzt sind. Im Durchschnitt verlieren Eltern drei Stunden Schlaf pro Nacht,1 was zu einem höheren Stress- und Müdigkeitslevel beiträgt. Bei 126 Millionen pädiatrischen Besuchen pro Jahr2 ist klar, dass auch gesundheitliche Bedenken die Eltern stark belasten. Der häufigste Grund für diese Besuche sind Atemwegsinfektionen3, und Eltern sind nach wie vor zutiefst besorgt über plötzliche und unerwartete Gesundheitsprobleme. Noch heute ist eine der Hauptursachen für die Kindersterblichkeit der unerwartete Tod im Schlaf, verursacht durch das plötzliche Kindstod-Syndrom (SIDS), Ersticken und andere unbekannte Faktoren.4 Die neuen Daten werfen noch mehr Licht auf diese Probleme, zusammen mit den allgemeinen Gefühlen, die frischgebackene Eltern überwältigen, sowie den Hilfsmitteln, die sie zur Unterstützung suchen.

Der Zusammenhang zwischen Erschöpfung, Angst und der psychischen Gesundheit von Eltern

Die Umfrage zeigt, dass Erschöpfung (61 %) die häufigste Emotion ist, die Eltern im ersten Jahr erleben, gefolgt von Überforderung (48 %) und Angst (32 %). Hinzu kommt, dass 86 der Eltern bis zu acht Mal pro Nacht aufwachen, um nach ihrem Baby zu sehen. Der durch diese Sorgen verursachte Mangel an erholsamem Schlaf wirkt sich weiterhin auf die psychische Gesundheit der Eltern aus.

Auf die Frage, was ihrer psychischen Gesundheit zugutekommen würde, aber am schwierigsten zu finden ist, antworteten diese Eltern:

Mehr Schlaf 54%

Zeit für sich selbst oder Hobbys 43%

Unterstützung bei der Hausarbeit oder bei Verantwortlichkeiten 39

Mehr Unterstützung durch meine Familie, Freunde oder meinen Partner 32%

Sorgen um die Gesundheit des Babys verursachen noch mehr Stress

Abgesehen von Erschöpfung und Überforderung machen sich diese Eltern auch ständig Sorgen um das Wohlergehen und die Gesundheit ihrer Neugeborenen. Betrachtet man die häufigsten Sorgen, die Eltern im ersten Lebensjahr ihres Babys haben können, so machen sich fast 40 der Eltern am meisten Sorgen, dass ihr Neugeborenes an einer Krankheit wie dem Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) erkranken oder im Schlaf an plötzlichem Kindstod sterben könnte.

Diese Ängste verstärken den Stress der Eltern weiter. 53 geben an, dass sie wenig bis gar nicht schlafen, und mehr als 40 sagen, dass sie sich extrem nervös und ängstlich fühlen, wenn ihr Baby krank ist.

Eltern verlassen sich auf Technologie, um ihre Ängste zu lindern

Die Daten zeigen zwar, dass Eltern in ihren Sorgen und Ängsten gleich sind, aber sie zeigen auch Gemeinsamkeiten bei den Hilfsmitteln und Lösungen, die Eltern benötigen, um ihre Sorgen zu lindern und ihnen mehr Seelenfrieden zu geben.

Fast drei von vier Elternteilen sind der Meinung, dass sie sich durch die Technologie, die ihnen bei der Überwachung ihres Babys hilft, weniger gestresst und ängstlich fühlen

50 der Eltern wünschen sich ein Überwachungsgerät, das ihnen hilft zu verstehen, ob und wann sie einen Arzt aufsuchen müssen, wenn ihr Baby krank ist

Wenn ihre Babys krank sind, wünscht sich fast ein Viertel der Eltern, sie hätten zu Hause eine medizinische Technologie zur Gesundheitsüberwachung

Dieser Bericht folgt auf die kürzlich erfolgte Einführung von "Only Owlet" der globalen Initiative des Unternehmens, die die universelle Erfahrung der Eltern in den Mittelpunkt stellt und aus erster Hand zeigt, wie Eltern besser in die Lage versetzt werden können, sich bestmöglich um ihr Baby zu kümmern. Technologien wie die Owlet Dream Sock bieten Eltern in den schwierigsten Momenten zusätzliche Sicherheit und geben ihnen das Gefühl, mehr Kontrolle über das Wohlergehen und die Sicherheit ihres Babys zu haben. 96 der befragten Owlet-Eltern gaben an, dass sie sich ruhiger fühlen, und 94 berichteten von einer besseren Schlafqualität.5

"In der heutigen, sich schnell verändernden Welt waren die Herausforderungen der Elternschaft noch nie so groß wie heute, und die Anforderungen an frischgebackene Eltern sind höher denn je. Diese neuen Daten zeichnen ein lebendiges Bild der modernen Elternschaft und zeigen sowohl die emotionale Belastung als auch die Notwendigkeit von Lösungen auf", sagte Kurt Workman, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Owlet. "Wir sind bestrebt, Eltern überall eine zuverlässige Unterstützung zu bieten, da wir die Bedürfnisse derer, die sich um die nächste Generation kümmern und sie großziehen, besser verstehen."

Den vollständigen Bericht "State of Parenting Report" und Erfahrungsberichte von Owlet-Eltern finden Sie unter www.owletcare.com/pages/why-owlet.

Umfragemethodik und zusätzliche Referenzen:

Die Gesamtstichprobengröße betrug 3.012 Eltern (16+) mit Kindern im Alter von 1 Jahr und jünger in Deutschland, Großbritannien und den USA. Die Untersuchung wurde vom 13.06.2024 bis zum 18.06.2024 durchgeführt. Censuswide hält sich an die Grundsätze der Market Research Society, die auf den ESOMAR-Prinzipien basieren, und beschäftigt Mitglieder dieser Gesellschaft. Regionale Daten für die Märkte in den USA, Großbritannien und Deutschland können zur Verfügung gestellt werden.

1: https://www.snuz.co.uk/blogs/sleep-talk/the-truth-about-sleep-snuz-sleep-survey-results

2: https://www.graham-center.org/content/dam/rgc/documents/publications-reports/reports/PrimaryCareChartbook2021.pdf

3: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526418/

4: https://www.cdc.gov/maternal-infant-health/infant-mortality/index.html

5. Verringerung des Stresses bei Pflegepersonen durch Überwachung von Säuglingen zu Hause: Ergebnisse einer Umfrage zu den Erfahrungen von Owlet-Sock-Nutzern. Lehi, Utah: Owlet Baby Care, Inc.

Über Owlet, Inc.

Die digitale Gesundheitsplattform von Owlet für die Überwachung von Säuglingen verändert die Elternschaft. Owlet, Inc. (NYSE:OWLT), ein Small-Cap-Healthcare-Wachstumsunternehmen, bietet von der FDA zugelassene medizinische und Verbraucher-Wearables für Kinder sowie eine integrierte HD-Video- und Audiokamera, die Eltern Echtzeitdaten und -einblicke liefern, um die Gesundheit ihrer Kinder zu schützen, ihr Wohlbefinden zu optimieren und einen ruhigen Schlaf zu gewährleisten.

Seit 2012 haben mehr als 2 Millionen Eltern weltweit die Plattform von Owlet genutzt und dazu beigetragen, einen der umfangreichsten Datenbestände über die Gesundheit und den Schlaf von Säuglingen aufzubauen. Außerdem entwickelt das Unternehmen Software- und digitale Datenlösungen, um die bestehende Versorgungslücke zwischen Krankenhaus und Zuhause zu überbrücken und Eltern und Betreuerungspersonen weltweit neue Erkenntnisse zu liefern. Owlet ist der Überzeugung, dass jedes Kind Anspruch auf ein langes, glückliches und gesundes Leben hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.owletcare.com.

