Ronnie Thomson wird zum CTO und Kelly Wenzel zum CCO ernannt; beide werden mit ihrer umfangreichen Branchenerfahrung die internationale Expansion und Entwicklung unterstützen und das Kundenerlebnis optimieren

TULSA, OKLAHOMA / ACCESSWIRE / 26. September 2024 / IXOPAY, ein führender Anbieter von Zahlungsorchestrierungslösungen auf Unternehmensebene, hat die Ernennung von Ronnie Thomson zum Chief Technical Officer und von Kelly Wenzel zum Chief Customer Officer bekannt gegeben. Diese beiden wichtigen Neuzugänge stärken die Rolle des Unternehmens als Technologieführer und verdeutlichen das Engagement des Unternehmens für den Erfolg seiner Kunden.

Zusammen mit CEO Brady Harris werden Thomson und Wenzel die strategischen Maßnahmen des Unternehmens zur raschen Verbreitung von IXOPAYs Zahlungsorchestrierungs-Plattform beaufsichtigen. Dieses Team wird Unternehmen weltweit in die Lage versetzen, über eine einzige Programmierschnittstelle (API) und eine skalierbare Zahlungsarchitektur die Leistung einer Vielzahl von Zahlungsabwicklungssystemen zu nutzen.

Einem Bericht von Grand View Research zufolge wird der globale Markt für Zahlungsorchestrierungs-Plattformen, der im Jahr 2022 mit 1,13 Mrd. $ bewertet wurde, zwischen 2023 und 2030 mit einer jährlichen Rate von 24,7 % wachsen. Dieses rasante Wachstum wird durch die weltweit zunehmende Akzeptanz digitaler Zahlungslösungen angekurbelt. Der Global Findex 2021-Bericht zeigt, dass inzwischen zwei Drittel der Erwachsenen weltweit digitale Transaktionen durchführen.

IXOPAYs integrierte Zahlungsorchestrierungs-Plattform für Unternehmen mit ihren Tokenisierungsfunktionen und flexiblen Modulen für die Zahlungsoptimierung ermöglicht es den Kunden, das Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs auf sichere Weise für sich zu nutzen. Dank nahtloser Integration und Anpassungsfähigkeit können Kunden jene Module einsetzen, die sie benötigen, wenn sie sie benötigen.

"Wir freuen uns ganz besonders, Ronnie Thomson als Chief Technical Officer und Kelly Wenzel als Chief Customer Officer bei IXOPAY begrüßen zu können", erklärt Harris. "Die fachlichen und kundenorientierten Führungskompetenzen der beiden werden entscheidend dazu beitragen, das Wachstum von IXOPAY zu beschleunigen und unsere Rolle als führender Anbieter von Zahlungsorchestrierungslösungen auf Unternehmensebene weltweit zu festigen."

Thomson, vormals Chief Technical Officer und Vice President of Engineering bei der Firma aPriori, kann mehr als 30 Jahre Führungserfahrung beim Aufbau internationaler Elite-Teams für die Softwareentwicklung vorweisen. Seine Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von topmodernen, unternehmensgerechten Lösungen in schnelllebigen, disruptiven Märkten macht ihn zu einem Key Player für die Zukunft von IXOPAY. Mit seiner fundierten fachlichen Basis und seinem visionären Ansatz wird Thomson die nächste Innovationswelle bei IXOPAY in leitender Funktion mittragen und das Unternehmen weiter an die Spitze des wachstumsstarken Sektors der Zahlungssysteme bringen.

"IXOPAYs Zahlungsorchestrierungs-Plattform ist eine echte Lösung für Unternehmen", so Thomson. "Mit einer vollständig integrierten Plattform und der Möglichkeit der Auswahl spezifischer Module zur Zahlungsoptimierung bereichern wir den Markt mit radikaler Innovation und Flexibilität."

Wenzel ist eine renommierte Führungsexpertin mit einer 20-jährigen Erfolgsbilanz in der Transformation von Kundenerfahrungen. Wenzel verantwortete zuvor bei der Firma SecureAuth die Bereiche Betriebsführung und Kundenerfahrung und wird sich in ihrer neuen Funktion darauf konzentrieren, eine starke Community von Zahlungsexperten aufzubauen und gleichzeitig den Ruf von IXOPAY für außergewöhnlichen Service und Support weiter festigen. Mit mehr als sechs Jahren Erfahrung in der Neugestaltung von Kundenerfahrungsinitiativen bei Cornerstone OnDemand wird Wenzel den kundenorientierten Ansatz von IXOPAY leiten und eine entscheidende Rolle für den langfristigen Erfolg des Unternehmens in der dynamischen Zahlungsbranche spielen.

"IXOPAY bietet allen Firmen, von Neugründungen bis hin zu etablierten Unternehmen, ein transformatives Zahlungserlebnis, erleichtert ihnen die Expansion in neue Märkte und ermöglicht ihnen, mehr Zahlungsoptionen aufzunehmen und die Autorisierung zu verbessern", so Wenzel. "IXOPAY schafft ein einzigartiges Kundenerlebnis und bietet Unternehmen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, ihren Kunden den gleichen Komfort zu bieten und damit langfristig zu wachsen."

Nach der Bestellung von Brady Harris zum CEO und der Fusion mit dem Marktführer auf dem Gebiet der Tokenisierung, TokenEx, ist IXOPAY bestens gerüstet, die Führungsrolle im Wachstumsmarkt der Zahlungsorchestrierung zu übernehmen. Der Neuzugang von Ronnie Thomson und Kelly Wenzel stärkt die Führungskompetenzen des Unternehmens bei der weiteren Umsetzung seiner strategischen Vision. Mit Unterstützung modernster Technologie ist IXOPAY ideal positioniert, um den Sektor der Zahlungsorchestrierung zu revolutionieren, seinen Kunden einen unübertroffenen Mehrwert zu bieten und sich als Marktführer zu behaupten, indem es globale Innovation und Wachstum vorantreibt.

Über IXOPAY

IXOPAY ist ein führender Anbieter von Zahlungsorchestrierungslösungen auf Unternehmensebene, der Unternehmen weltweit eine vollständig integrierte Plattform mit Tokenisierungsfunktionen und flexiblen Modulen für die Zahlungsoptimierung zur Verfügung stellt. Mit einer einzigen Programmierschnittstelle (API) und einer skalierbaren Zahlungsarchitektur bietet IXOPAY Firmen die Möglichkeit, ihre Zahlungssysteme zu vereinfachen sowie sicherer und auch resilienter zu machen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.ixopay.com.

