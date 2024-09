Dogecoin Kurs Prognose: Großanleger investieren in 1,4 Milliarden DOGE-Token - so reagiert der Meme-Coin-Kurs

Bereits seit Dezember 2013 lässt sich Dogecoin am Krypto-Markt handeln. Damals galt der erste Meme-Coin der Welt noch als reine "Spaß-Währung", denn sie wurde speziell als Persiflage auf die eher ernste Bitcoin-Community entwickelt. Damals konnte wohl niemand ahnen, dass eine ganze Krypto-Sparte mit Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung daraus entstehen würde.

Die letzten Wochen waren für Dogecoin hauptsächlich von einer Konsolidierungsphase geprägt, die den Preis auf einem stabilen Niveau gehalten hat und kaum Ausreißer nach oben oder unten zuließ. Dies hat sich in den letzten Stunden allerdings geändert, nachdem einige Krypto-Whales - Großanleger der Krypto-Welt - eine große Menge an DOGE-Token erworben haben.

Fast 5 Prozent Zuwachs in 24 Stunden: Dogecoin Kurs steigt weiter an

Alleine in den letzten 24 Stunden konnte der Dogecoin Kurs einen besonders starken Sprung nach oben erleben: Seit heute Morgen verzeichnet der DOGE-Token einen Kursanstieg von 4,55 Prozent und wird aktuell zu einem Preis von 0,1137 US-Dollar gehandelt. Noch bullisher zeigt sich der Chart bei einem Blick auf die vergangene Woche: In den letzten sieben Tagen stieg der Wert des größten Meme-Coins der Welt um 9,11 Prozent an.

Dies ist einerseits auf die allgemein positive Stimmung am Krypto-Markt zurückzuführen, die seit der Leitzinssenkung der USA seit letzter Woche anhält. Andererseits haben jetzt auch einige Krypto-Whales in den letzten 48 Stunden in den DOGE-Token investiert. Das verrät der Krypto-Analyst Ali Martinez über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter).

Dogecoin whales bought over 1.40 billion $DOGE in the past 48 hours, worth around $140 million! pic.twitter.com/mBXMti2y3V - Ali (@ali_charts) September 26, 2024

In seinem Tweet verrät der Krypto-Experte, dass in den letzten zwei Tagen die Dogecoin-Großanleger über 140 Millionen US-Dollar ausgegeben haben, um in 1,4 Milliarden DOGE-Token zu investieren. Der an seinen Tweet angehängte Graph zeigt zudem den direkten Einfluss dieser Investition auf den Dogecoin Kurs, denn dieser ist passend zu den Zuflüssen gestiegen.

Die meisten Krypto-Experten zeigen sich von diesem und ähnlichen Veränderungen in der Meme-Coin-Sparte nicht überrascht, denn sobald die Marktstimmung in ein bullishes Sentiment wechselt, investieren vor allem risikofreudige Anleger zunächst in die preisgünstigen und höchst volatilen Kryptowährungen. Dabei werden nicht nur bereits etablierte Projekte fokussiert, sondern auch Presale-Projekte wie Crypto All-Stars (STARS) können von dem merklichen Marktaufschwung profitieren. Dabei nutzen viele Investoren die Gunst der Stunde, um auf schnell steigende Preise zu spekulieren, die häufig am Anfang eines Bullenmarkts zunächst bei den Meme-Token zu finden sind.

Neues Staking-Programm für Meme-Coin-Besitzer: Was bietet Crypto All-Stars?

Die grundsätzliche Idee hinter Crypto All-Stars ist zwar nicht neu - denn Plattformen mit Staking-Angeboten für Kryptowährungen gibt es einige. Doch schafft das Meme-Coin-Projekt es, sich von der Masse der Anbieter dadurch abzuheben, dass sich das MemeVault Ökosystem auf das Staking von Meme-Token fokussiert.

Wer nach dem offiziellen Launch von Crypto All-Stars die Plattform also zum Staken der eigenen Meme-Coins nutzen möchte, kann zunächst elf verschiedene Kryptowährungen mit Meme-Charakter auswählen. Später sollen noch weitere Meme-Coins integriert werden, sodass nach und nach die Plattform weiter wachsen kann. Die Staking-Rendite hängt dabei von dem gewählten Meme-Token ab und wird immer in Form des nativen STARS-Tokens ausgezahlt.

Derzeit liegt der Fokus von Crypto All-Stars jedoch noch auf dem derzeit laufenden Vorverkauf: Wer in der Presale-Phase in den STARS-Token investiert, kann diesen direkt im Presale-Staking-Programm anlegen. Hier werden in den nächsten zwei Jahren ganze 25 Prozent des gesamten STARS-Vorrats an die Investoren ausgezahlt, wobei die jährliche prozentuale Rendite (APY) derzeit bei 916 Prozent liegt.

Ein Blick in das offizielle Whitepaper verrät zudem, dass die Entwickler große Pläne haben: Der STARS-Token soll sich nicht nur in den Top 10 des Meme-Coin-Rankings festsetzen, sondern langfristig sollen alle Meme-Coin-Währungen über die Plattform angelegt werden können. Es kann sich also durchaus lohnen, Crypto All-Stars im Blick zu behalten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.