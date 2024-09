BYD wächst rasant. Das zeigen nicht nur die Auslieferungszahlen, die fast monatlich - zuletzt etwa im August - neue Höchstwerte erreichen. Auch weitere Meilensteine erreicht der Konzern immer schneller. So fertigten die Chinesen die jüngste Million an Elektroautos in weniger als drei Monaten. DAvon profitiert BYD gleich doppelt.Am Mittwoch feierte der Autobauer in einer Zeremonie in einer der Fabriken in Shenzhen die Produktion seines insgesamt neunmillionsten New Energy Vehicles (NEV, dazu zählen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...