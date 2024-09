Mainz (ots) -Oberboden, Mutterboden, Humus - 30 Zentimeter Lebensgrundlage: Zum ersten Mal steht in der preisgekrönten ZDF-Dokureihe "Hannes Jaenicke: Im Einsatz für ..." kein Tier im Mittelpunkt, sondern ein Ökosystem. In seinem neuen Einsatz kümmert sich der Schauspieler und Umweltschützer um die gefährdete Welt der Böden. Ab Mittwoch, 2. Oktober 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek und am Donnerstag, 3. Oktober 2024, 22.20 Uhr, im ZDF."Ich bin voller Giftstoffe"Der Bedarf an Nahrung, Energie und Fläche hat viele Böden überstrapaziert. Global gelten bereits 25 Prozent als stark eingeschränkt, haben ihre Fruchtbarkeit und Produktivität eingebüßt. Welche Auswirkungen hat ihr Zustand auf den Menschen? Und was kann getan werden, damit sich die Böden erholen? Diesen und vielen weiteren Fragen geht Hannes Jaenicke bei seiner Recherche nach. Doch zuerst lässt er sich auf Schadstoffe untersuchen. Das Ergebnis: "Ich bin voller Giftstoffe", sagt der Schauspieler. "Das war für mich eine Art Augenöffner, dass selbst jemand, der sich bewusst ernährt, voller Giftstoffe ist. Ich hatte Entlaubungsmittel im Blut, wo ich mir denke: 'Wo kommt das denn bitte her?'" (Das ganze Interview ist als Print- und Audioversion im ZDFpresseportal zu finden.)Regenwurmprofis, Weinbauern und Investigativjournalisten90 Prozent der Nahrungsmittel kommen aus der Erde; 300 bis 400 Schadstoffe finden sich durchschnittlich im menschlichen Körper - so auch bei Hannes Jaenicke. Was diese Resultate mit den überstrapazierten Böden zu tun haben, will der Umweltaktivist herausfinden. Seine Reise führt ihn zu Bodenkundlern und anderen Wissenschaftlern, zu konventionellen und ökologischen Landwirten, Weinbauern und Glyphosat-Experten, Regenwurmprofis und Investigativjournalisten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im ZDF-Presseportal sind neben weiterführenden Informationen auch ein Print- und Audio- Interview mit Hannes Jaenicke verfügbar. Akkreditierte Journalistinnen und Journalisten finden dort ebenfalls die Sendung zur Ansicht.- Weitere Folgen der Reihe finden Sie in der ZDFmediathek. (https://www.zdf.de/dokumentation/hannes-jaenicke-im-einsatz)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5873633