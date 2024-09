Baden-Baden (ots) -Basierend auf der Kultserie "Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig" können Kinder zwischen fünf und sieben Jahren ihre mathematischen Grundkenntnisse trainierenDie aktuelle Pisa-Studie schlägt Alarm: Viele Kinder können immer schlechter rechnen, ihre mathematischen Leistungen sind mangelhaft. Laut Bildungsforschung werden zu wenig Grundkenntnisse trainiert. Andreas Hykade, der Erfinder der Serie "Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig" hat zusammen mit "Studio Film Bilder" und dem SWR ("planet schule") ein Lernspiel konzipiert, das die neuesten Erkenntnisse der Bildungsforschung aufgreift: Bei "Rechnen mit Tom" helfen die Kinder der fiktiven Figur Tom bei der Addition und Subtraktion - und lernen so, ihre mathematischen Grundkenntnisse zu verbessern. Unterstützt werden sie dabei von der Schauspielerin Martina Hill, die in die Rolle der Rechenfee schlüpft. Sie ermutigt und motiviert die Kinder auf empathische Art und Weise.Spaß am Lernen dank visualisierter ÜbungenIm Lernspiel "Rechnen mit Tom" wird das Rechnen visualisiert - Animationen, Musik und Gesang, basierend auf der Serie "Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig", unterstützen den Lernprozess. Das Spiel ist für den Anfangsunterricht Mathematik konzipiert und begleitet die Kinder auf ihren ersten Schritten zur Addition und Subtraktion. Insgesamt umfasst es acht Rechenstunden mit jeweils vier Rechenaufgaben für Kinder zwischen fünf und sieben Jahren. Es geht um Zählübungen, um die "magische Fünf", um Mengenerfassungen, die "Zauberzehn", Zahlzerlegungen und den Zehnerübergang. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfassendes Unterrichtspaket."Rechnen mit Tom""Rechnen mit Tom" ist eine Produktion vom Studio "Film Bilder" für den SWR. Regie und Figuren: Andreas Hykade, Buch: Andreas Hykade und Martin Lickleder, Produzent: Thomas Meyer-Hermann, Redaktion SWR: Ursi Zeilinger und Benjamin Manns, Redaktionsleitung "planet schule": Nicolas Duscha. Schauspielerin Martina Hill begleitet die Aufgaben als Rechenfee.Die Anwendung basiert auf der Kultserie "Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig", einer Koproduktion von Studio Film Bilder und dem Kinder- und Familienprogramm des SWR. Die Folgen der Serie sind ab sofort wieder in der ARD Mediathek verfügbar.Zum Lernspiel und Unterrichtspaket: "Rechnen mit Tom" (https://www.planet-schule.de/schwerpunkt/rechnen-mit-tom/index.html)Zur ARD Mediathek: "Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig" (https://www.ardmediathek.de/sendung/tom-und-das-erdbeermarmeladebrot-mit-honig/Y3JpZDovL3N3ci5kZS80MjYwMjE0)Fotos über ARD-Foto.de (https://ard-foto.de/)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/rechnen-mit-tomNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5873684