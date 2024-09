Bonn (ots) -Am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, den 3. Oktober 2024, lädt phoenix Interessierte zum Bürgertalk in den Kupfersaal in Leipzig ein. Die Veranstaltung "Vereint und doch verschieden - geht der Osten eigene Wege?" bietet eine Plattform für spannende Debatten über die besonderen Herausforderungen und Entwicklungen in den neuen Bundesländern, 34 Jahre nach der Wiedervereinigung. Von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr diskutieren Politikerinnen und Politiker mit interessierten Bürgerinnen und Bürger über Identität, politische Strömungen und regionale Unterschiede. Der Bürgertalk entsteht in Kooperation mit dem Deutschlandfunk.Die Diskussionsteilnehmer sind:- Wolfgang Thierse (SPD), ehemaliger Bundestagspräsident- Jouleen Gruhn (BSW), künftige Abgeordnete im Landtag Brandenburg- Dirk Neubauer, parteilos, scheidender Landrat Mittelsachsen- Petra Böhme (AfD), Kommunalpolitikerin und war Kandidatin zur Landtagswahl Sachsen- Christian Herrgott (CDU), Landrat Saale-Orla-Kreis und Generalsekretär der CDU-Thüringen.Der Bürgertalk wird von Julia Grimm (phoenix) und Alexander Moritz (Deutschlandfunk) moderiert.Anmeldung: Für die Teilnahme am Bürgertalk ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich per E-Mail an buergertalk@phoenix.de unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens anmelden.Der Bürgertalk bietet eine einzigartige Gelegenheit, politische Meinungen auszutauschen und an einer lebhaften Diskussion teilzunehmen.Veranstaltungsdetails:- Datum: Donnerstag, 3. Oktober 2024- Uhrzeit: 18:00 Uhr - 19:30 Uhr (Einlass ab 17:00 Uhr)- Ort: Kupfersaal, Kupfergasse 2, 04109 LeipzigBürgertalk bei phoenix und im Deutschlandfunk:Die Diskussion wird am 3. Oktober zeitversetzt bei phoenix im TV von 21.00 bis 22.30 Uhr übertragen und ist im Deutschlandfunk von 21.05 bis 22.35 Uhr zu hören.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5873692