Zukauf Bauprojekt in Genf und Öffnung der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» im Oktober 2024



26.09.2024





MEDIENMITTEILUNG Olten, 26. September 2024 Erwerb Bauprojekt in Plan-les-Ouates (GE)

13. Emission mit Zielvolumen von CHF 75 Mio. (ca. 2.6%)

Zeichnungsfrist 14. Oktober - 15. November 2024 Swiss Prime Anlagestiftung investiert in wegweisendes Wohnprojekt bei Genf

Die Swiss Prime Anlagestiftung hat das Baufeld D des neu geplanten Stadtteils Cherpines, Teil der Genfer Stadtrandgemeinde Plan-les-Ouates (GE), erworben. Auf einer Fläche von knapp 15'000m² entstehen 175 Mietwohnungen. Das Projekt ist Teil einer grösseren Entwicklung, die rund 3'000 Wohneinheiten und 2'000 Arbeitsplätze umfasst. Mit Schulen, Dienstleistern sowie Sport- und Kulturangeboten wird Cherpines zu einem neuen lebenswerten Quartier in unmittelbarer Nähe zum Zentrum Plans-les-Ouates. Eine neue Tramverbindung sorgt für eine direkte und schnelle Anbindung an die Bahnhöfe Lancy-Pont-Rouge und Cornavin (Genf HB). Öffnung der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz»

Der Stiftungsrat der Swiss Prime Anlagestiftung hat entschieden, die Anlagegruppe für eine weitere Emission zu öffnen. Die Zeichnungsfrist dauert vom Montag, 14. Oktober bis Freitag, 15. November 2024. Die 13. Emission ermöglicht den Investoren, in ein etabliertes, attraktives und stabiles Immobilienportfolio auf NAV-Basis (ohne Agio-Zuschlag), mit tiefem Leerstand von 1.65% (per 30.06.2024) sowie attraktiver Rendite zu investieren: Das Portfolio der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» ist seit der Lancierung im Herbst 2015 nachhaltig und profitabel gewachsen. Das Gesamtvermögen ist aufgrund erfolgreicher Akquisitionen und des Abschlusses von Entwicklungsprojekten per 30. Juni 2024 erstmals auf mehr als CHF 4.0 Mrd. angestiegen. Das erste Halbjahr 2024 wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Anlagerendite betrug 1.79% (1. Halbjahr 2023: 0.89%), wobei mit der Cashflow-Rendite von 1.77% ein Grossteil operativ erwirtschaftet wurde. Mit Swiss Prime Site Solutions verfügt die Stiftung für die Geschäftsführung, Anlageberatung, das Akquisitionsmanagement sowie Betreuung des Immobilienportfolios über einen erfahrenen Partner. Verwendung des Kapitals

Das Kapital wird zur Weiterführung der Wachstumsstrategie verwendet. Dies umfasst den Ankauf strategiekonformer Liegenschaften mit Fokus auf Renditeoptimierung, gleichzeitiger Stärkung der Portfolioqualität und Erhöhung der Wohnquote. Zudem werden laufende Entwicklungsprojekte finanziert und die Entwicklungspipeline weiter ausgebaut. Produktstrategie

Die Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» investiert sowohl durch Zukäufe als auch durch die Entwicklung von Projekten direkt in Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Schweiz. Die Investitionsstrategie ist primär auf «Kaufen und Halten» erstklassiger Immobilien ausgerichtet. Ziel ist es, durch nachhaltige Bewirtschaftung eine attraktive und risikoadjustierte Performance zu erzielen, die der Maturität des Portfolios entspricht. Für die Anleger leiten sich die Preise der Ansprüche bei der Ausgabe und Rücknahme direkt aus dem Net Asset Value ab und weisen deshalb eine geringe Volatilität auf. Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Swiss Prime Anlagestiftung finden Sie unter www.swiss-prime-anlagestiftung.ch. Dort sind ab Montag, 14. Oktober 2024 auch alle Details zur 13. Emission inkl. Zeichnungsschein, Beitrittserklärung für neue Investoren sowie Investorenpräsentation abrufbar. Gerne stehen wir Ihnen auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Diese Mitteilung stellt kein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts dar. Medienmitteilung (PDF) Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Jérôme Baumann

Präsident und Delegierter des Stiftungsrats

Swiss Prime Anlagestiftung

Tel. +41 58 317 17 19

jerome.baumann@swiss-prime-anlagestiftung.ch Ramona Casanova

Investor Relations

Swiss Prime Anlagestiftung

Tel. +41 58 317 17 57

ramona.casanova@sps.swiss Über die Swiss Prime Anlagestiftung

Die Swiss Prime Anlagestiftung («SPA») wurde 2015 gegründet und ist eine Stiftung im Sinne von ZGB Art. 80 ff. und BVG Art. 53 g ff. mit Sitz in Olten. Die Anlagestiftung dient der beruflichen Vorsorge und bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der ihr anvertrauten Vorsorgegelder. Die SPA ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Seit ihrer Gründung sind ESG-Kriterien «Environment», «Social», «Governance» ein integraler Bestandteil der Investmentstrategie. Swiss Prime Anlagestiftung | Martin-Disteli-Strasse 9 | CH-4600 Olten | Telefon +41 58 317 17 90

info@swiss-prime-anlagestiftung.ch | www.swiss-prime-anlagestiftung.ch



