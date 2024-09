Die Aktie von Siemens Healthineers geriet am Donnerstag unter Druck, nachdem die Schweizer Großbank UBS ihre Einschätzung von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel von 56 auf 51 Euro gesenkt hatte. Grund dafür sind die erwarteten Schwierigkeiten des Medizintechnikkonzerns auf dem wichtigen chinesischen Markt. Experten gehen davon aus, dass aufstrebende chinesische Unternehmen im Bereich der bildgebenden Verfahren zunehmend Marktanteile gewinnen könnten. Dies führte zu einer Senkung der Wachstumsprognosen für Siemens Healthineers, die nun unter dem Konsens liegen.

Aktuelle Kursentwicklung und Ausblick

Im XETRA-Handel verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie einen Rückgang von 0,7 Prozent auf 50,72 Euro. Trotz der aktuellen Herausforderungen sehen Analysten noch Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 59,49 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 17 Prozent entspricht. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 2,20 Euro. Die nächsten Quartalszahlen werden am 6. November 2024 erwartet und könnten weitere Einblicke in die Entwicklung des Unternehmens geben.

Siemens Healthineers Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...