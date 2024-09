Wien (www.fondscheck.de) - Der Rotterdamer Asset Manager Robeco hat eine neue Multi-Asset-Strategie lanciert, so die Experten von "FONDS professionell".Der Publikumsfonds Robeco Flexible Allocation (ISIN LU2819742896/ WKN ROB030) orientiere sich nicht an einem traditionellen Vergleichsindex, sondern strebe eine Rendite von jährlich vier Prozent über dem Geldmarktsatz an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...