Wien (www.fondscheck.de) - Scalable holt bekannten Finfluencer ins Team - FondsnewsScalable Capital hat sich die Dienste von Christian Röhl gesichert, so die Experten von "FONDS professionell".Am 1. Oktober starte der Publizist, Finfluencer und Investor als Chief Economist bei dem Vermögensverwalter und Neobroker. In der neu geschaffenen Position solle er laut Pressemitteilung der Münchner Gesellschaft "die Geschehnisse an den Finanzmärkten einordnen und die Wechselwirkungen zwischen Börse, Wirtschaft, Geopolitik, Technologie und Trends analysieren". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...